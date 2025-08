Escursioni, visite guidate e attività outdoor nel Parco dell’Aveto dall’8 al 14 agosto. Ecco il programma:

Venerdì 8 agosto

Scopri il Parco dell’Aveto di notte – Escursione con le Guide del Parco dell’Aveto

Facile passeggiata al Monte Caucaso per osservare il cielo stellato e ascoltare i versi degli animali nel bosco. Partenza ore 18.45 a Barbagelata (Comune di Lorsica).

Attività gratuita finanziata dal progetto del CEAS “Azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sulla qualità dell’aria”, con prenotazione obbligatoria tramite modulo online

Sabato 9 agosto

Dal lago delle Lame alla vetta del Monte Aiona – Escursione con le Guide del Parco dell’Aveto. Escursione nel cuore più selvaggio del Parco dell’Aveto, con partenza ore 9.00 Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio). Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite modulo online: https://forms.gle/3jre1sBzuy8wNjkj7

Passeggiata letteraria notturna al Rifugio Malga Zanoni (Borzonasca). Una breve escursione di 3 ore circa nei dintorni della Malga accompagnati da Pietro Giuliati (Guida AIGAE) con letture a tema montagna. Partenza dal Rifugio alle h 21.

Info e prenotazioni: rifugiozanoni@gmail.org – tel. 345 0225 175

Sentee de Rusagni (antico nome di Rezzoaglio) – Escursione con la Guida Michele Picco. Escursione adatta a tutti, tra sterrate e mulattiere che capovolgono la normale prospettiva di osservazione e rivelano l’intreccio originale dei collegamenti storici tra un borgo e l’altro, tra cui anche la splendida località delle Cereie, antico insediamento con case ancora in pietra, posizionato presso una cordonatura morenica.

Info e prenotazioni: tel. 375 6078 209 – wa 348 5710 908 – michelepiccoguida@gmail.com

Un Pomeriggio con gli Asinelli: tutti i sabati di agosto, l’Azienda Agricola La Ghianda della Villa (S. Stefano d’Aveto) ci dà appuntamento dalle 15:30 alle 17.30 circa per trascorrere un paio d’ore con i loro dolcissimi asinelli, alla scoperta della loro vita e della loro quotidianità.

Info e prenotazioni: Tel. 339 126 5771 (entro il giorno precedente)

Domenica 10 agosto

Forest Bathing Immersione Naturale: nella frescura estiva della Foresta del Penna (Santo Stefano d’Aveto), un’intera giornata dedicata alla celebrazione dell’energia estiva, un momento di pienezza e maturazione in cui i frutti del tuo lavoro e della tua creatività trovano la loro massima espressione.

Ritrovo ore 10.30, fine esperienza ore 17.30 circa. Info e prenotazioni

San Lorenzo a Villacella (Rezzoaglio) – Escursione con la Guida Michele Picco

In occasione della festa patronale di San Lorenzo, si potrà raggiungere Villa Cella a piedi lungo antichi sentieri recentemente ripristinati, accompagnati gratuitamente. L’escursione è riservata ai partecipanti al pranzo organizzato dal Comitato Vivillacella (prenotazione obbligatoria, quota: 25 euro, da saldare in loco. Per info sulla festa vedi “Altri eventi nel Comune di Rezzoaglio”). Partenza da Farfanosa, con parcheggio disponibile presso l’area attrezzata a valle del paese. Il rientro è previsto nel pomeriggio, lungo un altro interessante itinerario storico.

Info e prenotazioni: tel. 375 6078 209 – wa 348 5710 908 – michelepiccoguida@gmail.com

Martedì 12 e mercoledì 13 agosto

Preti, pascoli e pistole – la Valle Sturla attraverso i racconti di monaci, pastori e partigiani: escursione di 2 giorni con la Guida Vadovetiportailbeo, con partenza da Borzonasca e notte in Rifugio. Info e prenotazioni qui

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto

Escursioni e Visite Guidate con le Guide Meraviglie d’Aveto e Guide Arcobaleno per scoprire la ricchezza naturalistica e la storia della Val d’Aveto:

Lunedì 11: mattina: visita guidata al Castello e al Santuario di S. Stefano d’Aveto; pomeriggio: Escursione a La Nave

Martedì 12: Escursione “Vetta del Penna e Monte delle Trevine”

Mercoledì 13: Visita Guidata “Santo Stefano d’Aveto: storia monumenti e le frazioni più nobili”

Giovedì 14: mattina: visita guidata al Castello e al Santuario di S. Stefano d’Aveto; pomeriggio: Escursione a La Nave. Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo 333 950 38 70

Altri eventi a Santo Stefano d’Aveto

Venerdì 8 Agosto – Festa dello Sci Club

Sabato 9 agosto- Laboratorio “dall’erba… Al formaggio” – per bambini dai 5 ai 12 anni, Loc. Allegrezze. Scopri come nasce il formaggio, dalla mungitura alla lavorazione!

Escursione in MTB alla Riserva delle Agoraie con la Scuola Sci Santo Stefano

Dal 9 al 22 agosto – Mini olimpiadi dai 3 ai 100 anni.

Info e iscrizioni: presso lo IAT entro il 08/08/25 – Tel. 0185 88 007 linea 1

Domenica 10 agosto – Bike Camp al Parco degli Alpini. Concerto Sotto le Stelle con il Complesso Musicale di S. Stefano d’Aveto presso il giardino dell’Hotel San Lorenzo

Domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 agosto – Festa della Birra

Martedì 12 agosto – Mercatino dell’Antiquariato – tutto il giorno

Giro delle piazze del Coro la Contrada

Mercoledì 13 agosto

Laboratorio “dall’erba… Al formaggio” – per bambini dai 5 ai 12 anni, Loc. Allegrezze.

Scopri come nasce il formaggio, dalla mungitura alla lavorazione!

La seggiovia è aperta tutti i giorni dal 2 al 31 agosto fino al Prato della Cipolla, e tutti i sabati e le domeniche più il 15 e il 27 di agosto si potrà arrivare anche fino alla vetta del Monte Bue! Aperti nelle stesse date anche i due Rifugi.

Altri eventi a Rezzoaglio

Martedì 5 agosto

Solennità N.S. Madonna della Neve, loc. Priosa. Stand gastronomici e si balla con Paolo Bertoli

Mercoledì 6 Agosto Il Mercato di Forte dei Marmi, Rezzoaglio Piazza San Terenziano

Pool party – Dalle 19 presso la Piscina Comunale: aperitivo, musica e… Un tuffo in piscina!

Venerdì 8 agosto

Vasco Terapia, Rezzoaglio Piazza San Terenziano – Tribute band di Vasco Rossi con special guest Claudio “Gallo” Golinelli bassista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band, stand gastronomici.

Sabato 9 agosto

Evento del Circolo Lagin di Alpepiana – Cena di pesce

Concerto “Il Gruppo Armonia”, Vicosoprano – Chiesa

Domenica 10 agosto

Festa di San Lorenzo a Villa Cella: gli “Amici di Villacella” vi aspettano il 10 agosto, a partire dalle ore 11, per festeggiare insieme: concerto di campane con le campane recentemente restaurate, fisarmoniche, pranzo condiviso, il cantastorie Franco Picetti e poi visita agli animali della fattoria (mucche, capre, pecore, asini, cavallo, galline). Prenotazioni per il pranzo: entro le h 18 di venerdì 8 agosto. Sarà possibile anche partecipare a un’escursione guidata su percorsi inediti, per raggiungere Villa Cella a piedi da Farfanosa e viceversa, alla scoperta della storia e del territorio. Escursione gratuita, riservata a chi partecipa al pranzo.

Martedì 12 agosto

Evento al Circolo Lagin di Alpepiana: concerto di Sugar Fabry, Tributo a Zucchero con cena

Mercoledì 13 agosto

Gin che ti passa – loc. Villanoce: street food, fiumi di gin, dj set, divertimento e tanto altro!

Da non perdere:

Museo del Bosco nella Foresta delle Lame

Esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco dell’Aveto, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e Casa dei Semi.

Da maggio a settembre è possibile visitare l’esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e la Casa dei Semi in Loc. Villarocca.

Altri eventi a Borzonasca

Domenica 10 agosto

Dalla terra: emozioni, esposizione e vendita: mercatino agricolo e artigianale a Borzonasca.

Piazza Severino (davanti al Municipio) dalle h 9 alle 12

Festa di San Lorenzo – Loc. Levaggi: distribuzione di torta di riso al termine della funzione religiosa delle h 17.00; ore 19.30 pertura stand gastronomici con specialità tipiche; serata danzante con l’Orchestra spettacolo Giuse & Alessia Band

Mercoledì 13 agosto

Karaoke Night: dalle h 21 nella piazzetta antistante la sede della Croce Verde di Borzonasca.

Servizio di ristoro, lotteria a premi e distribuzione di frittelle di mele.

Possibilità di concordare visite guidate all’Abbazia di Borzone per gruppi di min. 10 persone. Per info e prenotazioni: Tel. 340 6071 985.

Altri eventi in Val Graveglia

Martedì 5 agosto

A Tavola in Val Graveglia – Loc. Conscenti Borgo (Area Verde Pertini): Serata enogastronomica “Ristorante sotto le stelle”. A partire dalle ore 19.30 stand gastronomici a cvura dei ristoratori della valle con intrattenimento musicale di Roberto Rossi e il suo sassofono e la cantante Linda Emma Rose

Mercatino Agricolo della Val Graveglia: tutti i sabati mattina da maggio a ottobre, con orario 9-12 a Conscenti