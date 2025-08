Cna, Confartigianato e Confcommercio La Spezia scrivono al prefetto Cantadori, al sindaco Peracchini e al comandante della capitaneria di porto Battagliani in previsione dell’interdizione della navigazione all’interno del Golfo nelle giornate del 9 e 10 agosto in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolori.

Il provvedimento si lega agli appuntamenti in programma per il passaggio delle Frecce Tricolori, nella giornata di sabato sono previste le esercitazioni e domenica avverrà lo spettacolo legato ai festeggiamenti del Centenario del Palio.

“Le imprese del settore, essendo il weekend antecedente al Ferragosto, hanno da mesi programmato le loro attività con prenotazioni di turisti e tour operator italiani e stranieri per quei due giorni − spiegano le associazioni di categoria di rappresentanza delle imprese di noleggio natanti e trasporto marittimo − Modificare ora le stesse porterebbe notevoli problemi, ingenti rimborsi da effettuare a chi ha già anticipato il pagamento con un incalcolabile danno economico per gli operatori e d’ immagine per la città a causa, anche, dell’assenza di servizi di trasporto nel fine settimana”.

“Chiediamo di rivedere urgentemente l’ordinanza – proseguono Cna, Confartigianato e Confcommercio – individuando un canale atto alla navigazione all’interno del Golfo o, in alternativa, individuando fasce orarie di interdizione differenti, per esempio il 9 agosto dalle 12 alle 14 e il 10, nella giornata dello spettacolo delle frecce tricolori, dalle 16.30 alle 18. In modo tale da evitare che un intero comparto legato al settore turistico si fermi con le conseguenze negative immaginabili. Riteniamo che sarebbe stata utile una riunione preventiva con le Associazioni di categoria ai fini di individuare e costruire insieme possibili soluzioni alternative”.