Le società Avon srl e Sky srl contestano quanto afferma in una nota Giglio Group, riportata da Liguria Business Journal (vedi qui) in cui si legge: “Il Consiglio ha deliberato di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 al 25 luglio 2025 in considerazione della comunicazione ricevuta nella serata del 26 giugno 2025, con la quale le società sammarinesi, Avon srl e Sky srl fanno presente nella sostanza che non intendono adempiere agli obblighi assunti in relazione all’operazione di aumento di capitale nonostante l’impegno vincolante da loro sottoscritto, accettato dalla stessa Società e comunicato al mercato il 4 marzo 2025″.

Avon e Sky, tramite lo Studio Legale Sgarzi di Ferrara, affermano che “tra le scriventi e Giglio Group non è mai stato sottoscritto l’accordo vincolante in merito al quale esistevano delle trattative infine naufragate certamente per responsabilità non ascrivibile alle scriventi che, invece, dal mancato buon esito delle trattative hanno subito solo un danno”.