Con la serata di ieri, 3 agosto, si è conclusa la prima parte della programmazione di EstateSpettacolo 2025 a Genova, quella che tradizionalmente si svolge nelle due location principali, Axpo Arena del Mare e Piazza delle Feste.

Il bilancio definitivo si farà al termine della rassegna ma la Porto Antico afferma che questa è già la migliore edizione di sempre

La varietà degli spettacoli proposti ha conquistato il pubblico, che con una partecipazione senza precedenti e numerosi sold out, ha dimostrato di gradire la qualità dell’offerta culturale complessiva: a oggi il numero degli spettatori ha sfiorato le 70 mila presenze. 67 gli spettacoli già andati in scena sui 78 del programma complessivo. 8 sono stati i sold out.

Particolarmente apprezzate le novità introdotte nell’Axpo Arena del Mare: il grande schermo a lato del palco, il servizio ristoro rinnovato nei contenuti e negli spazi con nuove lounge e la versatilità della struttura, che un giorno dopo l’altro passa da spazio aperto a teatro con posti a sedere a seconda della spettacolo e dell’artista ospitati, tutto questo ha contribuito a consolidare il trend di crescita costante che ha caratterizzato gli ultimi anni ed è frutto di un’esperienza maturata in 26 edizioni della rassegna organizzata da Porto Antico di Genova spa.

Un’edizione caratterizzata anche da una grande partecipazione sui social media dove i più di 700 contenuti condivisi sui canali Facebook e Instagram hanno registrato più di 2,5 milioni di visualizzazioni e oltre 38 mila interazioni con un aumento significativo rispetto all’edizione precedente.

EstateSpettacolo oggi si presenta come un modello organizzativo solido e pronto a gestire sfide sempre più ambiziose, e a contribuire in misura sostanziale a questo successo è anche il solido rapporto con gli Organizzatori e Promoter locali, con i quali si è costruita negli anni una rete di collaborazione virtuosa che ha permesso di alzare ulteriormente il livello dell’offerta.

«Il team di Porto Antico – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova spa Mauro Ferrando − è al lavoro per una nuova stagione ancora più ambiziosa, con la volontà e la capacità di gestire spazi ulteriori, di impegnarsi in nuove sfide, di soddisfare la domanda di un pubblico esigente ed attento alla qualità dell’intrattenimento. EstateSpettacolo cresce. E Genova con lei».

Il bilancio – anche se parziale – che già inizia ad emergere dalle prime analisi dei risultati dell’indagine conoscitiva che anche quest’anno Porto Antico ha commissionato per avere riscontri certi e chiari sull’andamento della rassegna, è già più che positivo: apprezzamento degli spettatori e numeri in crescita, produzioni anche di grande impatto scenico e un pubblico nel complesso sempre più ampio ed eterogeneo, confermano che il format EstateSpettacolo funziona e continua ad evolversi e rinnovarsi stagione dopo stagione.

E il successo di quest’anno è già un trampolino verso il futuro: in un mondo musicale che va sempre più veloce e pianifica con crescente anticipo i propri appuntamenti, sono già state annunciate le prime due date per l’estate 2026 al Porto Antico di Genova: l’attesissimo ritorno live di Caparezza, e la nuova rivelazione della scena urban contemporanea Sayf, due eventi per i quali sono già iniziate le prevendite, a un anno di distanza.

«Ascolto e interazione sono le parole chiave di EstateSpettacolo – aggiunge Luisella Tealdi, responsabile Eventi di Porto Antico di Genova spa – lavoriamo un anno intero all’organizzazione della rassegna e partiamo sempre dall’ascolto dei consigli e dei suggerimenti, quelli del pubblico e quelli degli addetti ai lavori, perché sono tutti punti di vista per noi fondamentali e imprescindibili. Una volta raccolte le idee iniziamo ad elaborarle e svilupparle, e per farlo è essenziale creare delle sinergie concrete con tutte le parti coinvolte, a cominciare dagli organizzatori e dai promoter dei vari spettacoli. Nasce e cresce in questo modo, EstateSpettacolo, ed è per noi il metodo vincente: ascoltare sempre, per poter accogliere e interpretare al meglio i desideri del pubblico».

E intanto la stagione in corso non è ancora finita: dal 22 al 29 agosto all’Isola delle Chiatte vanno in scena gli spettacoli teatrali del Festival Sea Stories, il ciclo di rappresentazioni sospese sul mare

• 22-26 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

LA TEMPESTA: NEL REGNO DI ARIELE (Produzione Chierici-Cicolella)

• 24-25-26 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

PASSAGGIO A NORD OVEST (ore 19.30) (Produzione Chierici Cicolella)

• 27 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

NOTTURNO PAR LE MER (ore 19.30 e 21.30) (Produzione Chierici Cicolella)

• 28-29 AGOSTO Sea Stories – 10º anno

MOBY DICK LA LEGGENDA con il gruppo Taiko Giapponese Kyo Shin Do (Produzione Chierici-Cicolella)