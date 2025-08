Per l’esecuzione di lavori relativi al progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale dalle 21 di questa sera fino al 29 agosto sono istituite nel centro cittadino di Genova le seguenti modifiche alla viabilità:

PIAZZA DEL PORTELLO

– limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali che adducono a via Interiano.

VIA INTERIANO

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;

2. divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 7 metri, ad eccezione dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (AMIU) e degli autorizzati;

3. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico;

4. all’intersezione con piazza Portello, i veicoli con direzione di marcia mare/monte, hanno l’obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra.

PIAZZA DELLE FONTANE MAROSE

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

3. istituzione della circolazione rotatoria in corrispondenza del civico 3;

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati;

Sul lato monte sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli al servizio o in uso a persone portatrici di handicap motorio, in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso;

b. veicoli adibiti ad uso dei Corpi Consolari disciplinati con ATTO ORM N. 922 del 14/08/2013;

c. veicoli adibiti al servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone.

Sul lato mare sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli in uso alla Polizia Locale;

b. riservato ai veicoli di categoria N adibiti allo scarico/carico delle “merci”, disciplinato nelle fasce orarie 07:00/17:00, dei giorni feriali, per la durata massima di ore una, con obbligo di esposizione del disco orario. Nelle restanti ore e giorni la sosta è regolamentata in regime di “Z.S.L.”.

VIA XXV APRILE

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;

2. divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 4 e 10;

3. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate nel tratto compreso tra il civico 10 e piazza Fontane Marose;

4. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nel tratto compreso tra il civico 10 e piazza Fontane Marose, è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista” con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direzione mare-monte nei restanti giorni ed orari.

VIA DI CASSA DI RISPARMIO

– all’intersezione con via XXV Aprile, è confermato l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area d’intersezione con obbligo di svolta a sinistra.

VIA ETTORE VERNAZZA

– all’intersezione con piazza Raffaele De Ferrari è consentita la svolta a destra ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate delle vie Roma, piazza Giorgio Labò, di Cassa di Risparmio e Via San Sebastiano.

VIA SOFIA LOMELLINI

– all’intersezione con via XX Settembre, è consentita la svolta a destra ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo locale (AMT).

COME CAMBIANO I PERCORSI AMT

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via XXV Aprile causa lavori stradali, dalle ore 21.00 di lunedì 4 agosto e fino al termine dei lavori, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634, 635, 641, N1, N2, F2/ e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 34, 634 e F2/

Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, galleria Bixio, piazza Corvetto, via Assarotti, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.