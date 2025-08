Una targa pergamena di riconoscimento a Manuel Cabras, titolare della storica sciamadda “Le Delizie dell’Amico” di vico Canneto il Lungo, nel cuore del centro storico di Genova. Questo prestigioso attestato è stato consegnato al giovane e talentuoso tortaio genovese da parte di Latte Tigullio Centro Latte Rapallo, in segno di riconoscimento per il suo attaccamento e rispetto verso la Prescinsêua, il formaggio tradizionale dei Dogi di Genova, simbolo della gastronomia ligure e genovese.

Queste le motivazioni dichiarate dell’azienda: Manuel Cabras si distingue da sempre per la sua dedizione nel preservare e valorizzare le antiche ricette e i sapori autentici della nostra terra. La sua attività, avviata in uno dei locali più rinomati del centro storico, ha recentemente ricevuto anche il riconoscimento del Gambero Rosso come miglior locale ligure nel settore. Un risultato che testimonia l’eccellenza e la passione che Manuel mette nelle sue creazioni, come la celebre Torta Pasqualina, le acciughe ripiene e altre specialità della tradizione gastronomica ligure.

Da sempre, Manuel utilizza la Prescinsêua nelle sue preparazioni, mantenendo vivo un patrimonio gastronomico che affonda le radici nel passato e che rappresenta un vero tesoro per la cultura culinaria genovese. La sua dedizione alla tradizione e l’innovazione nei piatti sono esempio di come la cucina ligure possa essere autentica, innovativa e rispettosa delle sue origini.

Il riconoscimento è stato consegnato da Mario Restano, direttore Marketing di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo (gruppo Centrale del Latte d’Italia) che commenta: «La prescinsêua Tigullio, che è un prodotto “Genova Gourmet” riconosciuto dalla Camera di Commercio di Genova, in Liguria è scelta da molti chef, sia per le ricette dolci che quelle salate, per le ricette tradizionali liguri e per quelle più innovative; abbiamo voluto riconoscere a Manuel Cabras di “Le Delizie dell’Amico” un riconoscimento particolare perché da sempre con maestria utilizza la prescinsêua Tigullio per esaltare con le sue ricette le preparazioni gastronomiche più tipiche del nostro territorio».

Il Centro Latte Rapallo rinnova così il suo impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio gastronomico ligure, riconoscendo figure come Manuel Cabras che con passione e creatività portano avanti questa preziosa tradizione.

Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio. Da oltre 70 anni, il Centro Latte Rapallo, che attualmente distribuisce sul mercato 14 linee di prodotto, per un totale di circa 100 referenze, parte di Centrale del Latte d’Italia e NewPrinces, (rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy) è l’azienda ligure leader nella produzione e distribuzione di latte, derivati e alimenti freschi come latte fresco, latte a lunga conservazione (UHT), panna, burro, yogurt, budini, uova, formaggi, insalate fresche, pasta fresca, pesto e bevande vegetali.