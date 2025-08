Inquinamento: a Genova motori spenti al capolinea e durante carico/scarico merci

Firmata una nuova ordinanza per bus e veicoli merci per contenere le emissioni dovute al traffico

Al via la nuova fase di contenimento delle emissioni dovute al traffico, per ridurre l’inquinamento atmosferico nel Comune di Genova. Si tratta di una serie di modifiche alle deroghe già presenti nella prima ordinanza antismog , necessarie per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese e per mantenere l’obiettivo principale della tutela della qualità dell’aria.

