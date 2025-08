Giglio Group, il cda accetta due proposte di investimento

Da parte di Fortezza Holding e Global Capital. "Valenza strategica per il rilancio e il rafforzamento patrimoniale della società"

Nel dettaglio, il cda ha approvato l’accordo di investimento sottoscritto da Fortezza Capital Holding srl , che prevede un apporto complessivo di 4,5 milioni di euro, articolato nel conferimento del 100% del capitale della società Deva srl , attiva nel settore e-commerce – con valutazione oggetto di perizia di stima attualmente in fase di perfezionamento – e in un versamento in denaro pari a 500.000 euro , da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025.

