C’è tempo sino al 30 agosto 2025 per candidarsi alla gestione in concessione dei nido d’infanzia in via della Maddalena 16 a Genova sino a quest’anno affidato alla Cooperativa sociale Mignanego. Il Comune di Genova ha pubblicato un bando per l’affidamento di tre anni. L’obiettivo, si legge nella determinazione dirigenziale, “è mantenere un servizio educativo per la prima infanzia in una zona strategica del centro storico, rispondendo alla domanda delle famiglie residenti”.

La concessione dell’asilo nido di via della Maddalena parte già dal 1° settembre 2025 e dura fino al 31 agosto 2028. La procedura di selezione avverrà tramite un’asta pubblica, con l’aggiudicazione che andrà al soggetto che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa a partire dalla base d’asta per il canone di concessione è fissata in 2.311,50 euro al mese. Saranno ammesse solo offerte al rialzo. In caso di offerte di pari valore, verrà data preferenza al concorrente con maggiore esperienza documentata nella gestione di immobili pubblici. Se anche l’esperienza dovesse essere la stessa, si procederà a un’estrazione a sorte.

Possono partecipare alla gara cooperative sociali, imprese individuali, società commerciali e consorzi, purché abilitati a svolgere attività educative e in regola con i requisiti di legge. È possibile effettuare un sopralluogo dei locali tra il 4 e il 7 agosto 2025, previa richiesta via email.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Comune entro le 10 del 30 agosto 2025. La valutazione delle offerte avverrà in seduta pubblica il 1° settembre 2025.

Per candidarsi e ulteriori informazioni scrivere a coordpedagogico@comune.genova.it.