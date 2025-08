Il Comune di Genova e Amiu Genova hanno ricevuto un importante riconoscimento da Comieco nell’ambito dei Premi Comuni Ricicloni 2025, grazie al progetto “GenoVa a tutta carta”, sviluppato in stretta collaborazione con i Municipi e con il coinvolgimento attivo delle associazioni della Val Bisagno.

«Questo premio – ha detto l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu – è il riconoscimento al grandissimo lavoro che Amiu sta svolgendo per quanto riguarda il riciclo della carta e del cartone. I dati presentati sono positivi e sono un incoraggiamento per il futuro a fare ancora meglio, proseguendo sulla strada della sensibilizzazione della cittadinanza, una strada che, come testimonia il progetto “A tutta carta”, può rivelarsi davvero vincente».

Nel corso del 2024, il Comune di Genova, in collaborazione con Amiu, ha portato avanti una profonda revisione del sistema di raccolta differenziata stradale di carta e cartone, attraverso la sostituzione e l’aggiunta di quasi 1.600 nuovi contenitori. Sono stati inoltre rivisti i circuiti di raccolta delle utenze non domestiche e sono state attivate campagne di sensibilizzazione mirate, in particolare rivolte agli uffici del centro storico, per migliorare l’intercettazione di carta e cartone.

«Questo riconoscimento rende evidente che grazie al ‘Patto sociale’ sulla differenziata – ha dichiarato Roberto Spera, direttore generale Amiu – si possono ottenere concreti benefici per la comunità e il territorio. Il progetto “GenoVa a tutta carta”, realizzato insieme a Comieco e ai Municipi, ha coinvolto attivamente le associazioni della Val Bisagno. Il loro impegno quotidiano ha permesso di centrare l’obiettivo di aumentare la quantità di carta e cartone riciclata e ottenere in cambio un contributo economico per dei progetti di utilità sociale che i cittadini stessi volevano realizzare nel proprio territorio. Un esempio visibile del Patto che AMIU continuerà a seguire in città, in questo percorso di ecosocialità e partecipazione, intesa come integrazione tra tutela ambientale e benessere della comunità».

Un ulteriore elemento innovativo è stato rappresentato dalla separazione automatizzata dei cartoni per bevande (come i cartoni per bevande e alimenti), attiva presso l’impianto ReLife di Sant’Olcese: una pratica concreta di economia circolare resa possibile proprio grazie alla collaborazione tra Amiu e Comieco. Tutte queste attività sono state affiancate da una campagna di comunicazione capillare, che ha coinvolto cittadini, scuole, associazioni e realtà locali.

I risultati non si sono fatti attendere: tra il 2023 e il 2024, la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta complessivamente del 17%, con un ulteriore +6% nel solo 2024. Il dato pro capite ha superato i 63 kg per abitante all’anno, con un +10% per la sola raccolta di cartone. È migliorata anche la qualità della raccolta, soprattutto nelle zone in cui sono stati effettuati interventi mirati per ridurre la frazione non riciclabile.

«Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per il percorso che Amiu e il Comune di Genova stanno portando avanti insieme – ha aggiunto Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova – mettendo al centro la qualità del servizio e il coinvolgimento diretto delle persone. Abbiamo creduto fin dall’inizio che la raccolta differenziata non fosse solo una questione tecnica, ma un vero e proprio progetto civico. I risultati ottenuti ci confermano che quando si investe in innovazione, informazione e partecipazione, le città possono fare un salto di qualità anche nella gestione ambientale. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di estendere questi modelli virtuosi ad altri quartieri e comuni del territorio metropolitano».

Il riconoscimento nazionale ha confermato la validità del modello adottato a Genova: un approccio che unisce innovazione, sostenibilità e partecipazione collettiva, con l’obiettivo di consolidare e ampliare le buone pratiche ambientali nel tessuto urbano e sociale della città.