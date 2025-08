È stato inaugurato oggi, lunedì 4 agosto, il nuovo progetto di cohousing promosso dal Comune di Albenga, dal distretto sociale, da Anffas Aps Albenga e dalla cooperativa sociale Jobel, realizzato grazie al sostegno del Fondo Europeo Pnrr – Distretto Sociale 4.

L’inaugurazione si è svolta presso i tre alloggi di Vadino messi a disposizione da Arte, che accoglieranno cinque ragazze e tre ragazzi con disabilità intellettiva e sensoriale. Gli appartamenti rappresentano molto più di uno spazio abitativo: sono il simbolo di un importante passo avanti verso l’inclusione sociale e l’autonomia personale di giovani con disabilità, che potranno sperimentare la vita indipendente in un ambiente protetto e supportato da operatori qualificati.

Il progetto, che si concluderà a marzo 2026, si propone di accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita personale, promuovendo l’autodeterminazione, la responsabilizzazione e l’integrazione nella comunità. L’auspicio condiviso è che, al termine del periodo previsto, possano essere garantiti fondi stabili per la prosecuzione di esperienze simili, attraverso un coordinamento efficace con le istituzioni politiche regionali.

Marta Gaia assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga e presidente del distretto Sociosanitario albenganese dichiara: «I ragazzi hanno già iniziato a vivere la casa, trascorrendo qui parte delle loro giornate. I beneficiari di questi appartamenti sono stati selezionati tramite una équipe multidisciplinare composta da rappresentanti dell’Asl, dagli operatori dell’Ambito 4 e dagli operatori di Anffas e Jobel, che avranno anche il compito di gestire gli spazi. Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale per il nostro territorio. Mi auguro che questi alloggi possano diventare una casa non solo per i beneficiari individuati, ma anche per altri ragazzi, nell’ambito di un progetto più ampio e condiviso per l’intera comunità».

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis aggiunge: «È passato poco tempo dall’inaugurazione della Stazione di Posta, una realtà che si sta dimostrando molto utile e funzionale. Il progetto di cohousing che inauguriamo oggi avrà l’obiettivo di portare i beneficiari a sperimentare la vita indipendente in un ambiente protetto e supportato da operatori qualificati raggiungendo un’autonomia che è diritto di tutti».

Grande la soddisfazione espressa da tutte le realtà coinvolte. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comune di Albenga, al team distrettuale e agli operatori di Anffas e Jobel per l’impegno, la professionalità e la passione con cui hanno contribuito alla realizzazione del progetto.