Nel porto di Genova i varchi per l’accesso ai traghetti saranno sempre aperti per agevolare i flussi delle partenze per le vacanze estive e scongiurare ingorghi.

In occasione del primo grande esodo estivo e dei previsti picchi di traffico sulle autostrade liguri, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale annuncia l’avvio di una nuova programmazione sperimentale degli orari di apertura dei varchi del porto. Le nuove disposizioni saranno fino a domenica 14 settembre 2025, con l’obiettivo di garantire un flusso scorrevole di passeggeri e veicoli diretti ai traghetti per le partenze dal porto di Genova.

Per la prima volta i varchi Passo Nuovo e Albertazzi, dedicati al traffico traghetti, saranno operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa misura, resa possibile anche dal recente potenziamento delle infrastrutture di sicurezza e dalla piena operatività della nuova control room, mira a ridurre la congestione veicolare, particolarmente critica nei momenti di picco, e a offrire più punti di accesso agli operatori portuali e ai viaggiatori.

«In un fine settimana da bollino nero per l’esodo estivo – dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli – il Porto di Genova si conferma pronto a fare la sua parte per garantire una mobilità più scorrevole e sicura. L’apertura h24 dei due varchi dedicati al traffico traghetti è un segnale concreto di modernizzazione e di attenzione alle esigenze di chi viaggia. Grazie agli investimenti in tecnologia e automazione, il nostro sistema di accessi è oggi più veloce, sicuro ed efficiente, in grado di coordinarsi in tempo reale con le autorità competenti e di gestire in modo intelligente i picchi di traffico».

Viene inoltre confermata l’operatività del varco di via Milano, inaugurato a luglio 2024, che continuerà a gestire in modalità dinamica i flussi tra traffico portuale e traghetti fino al completamento dei lavori di adeguamento viario.

Infine, grazie alla modernizzazione dei varchi, sono stati attivati con controllo da remoto i tornelli pedonali Testata Molo Vecchio, Grazie e Passo Nuovo destinati all’utenza portuale e ai lavoratori del Porto.

Per maggiori informazioni e per consultare gli orari aggiornati dei varchi è possibile visitare il sito www.portsofgenoa.com alla sezione Come raggiungerci.