Fratelli Cosulich ha pubblicato l’Annual Report 2024 che fotografa un anno di consolidamento, investimenti industriali e visione strategica. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio con un fatturato in crescita a 2,1 miliardi di euro (circa 1,9 mln nel 2023), un ebitda di 59,7 milioni (+9,8 mln sul 2023 e secondo miglior risultato di sempre), un utile netto di 20,6 milioni (vs 30,2 mln), un equity consolidato di 267 milioni (249 mln).

È stato inoltre confermato il rating pubblico BB con outlook stabile e anche quest’anno il Gruppo Fratelli Cosulich avvierà il processo di revisione sulla base dei risultati presentati.

Tra le principali operazioni che il Gruppo ha concluso nel corso del 2024 ci sono l’acquisizione e l’integrazione di Trasgo, la nascita della rete powered by Cosulich Logistics (14 uffici, 7 brand), l’ordine di quattro bettoline methanol-ready, investimento chiave nella transizione energetica. Il Gruppo ha effettuato operazioni strategiche nei settori shipping, steel e digitale e ha rafforzato il board con l’ingresso di due figure di alto profilo.

Il concetto guida dell’anno per il Gruppo è stato “Bridging to Solutions”, ovvero creare ponti tra persone, funzioni e mercati per trasformare la complessità in valore industriale.

Nel 2024 Fratelli Cosulich ha inoltre pubblicato il primo Sustainability Report completo, redatto secondo gli standard CSRD ed ESRS. Tra i principali risultati che il Gruppo ha raggiunto in tema di sostenibilità: 64% della flotta bunker pronta per Lng o metanolo; +409% energia da fonti rinnovabili (11,2% sul totale); +43,5% ore di formazione pro capite; rafforzamento della governance e della rendicontazione