Ieri, al cantiere Fincantieri di Muggiano, in provincia di La Spezia, è stata consegnata alla Marina Militare la fregata multiruolo “Emilio Bianchi”, decima Unità della Classe Fremm (Fregate Europee Multi Missione) commissionata a Orizzonte Sistemi Navali nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, il cui contratto è stato stipulato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement).

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Dario Deste, l’amministratore delegato di Orizzonte Sistemi Navali, Giovanni Sorrentino, il direttore di Occar, Generale Joachim Sucker, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord, il direttore di Navarm, ammiraglio ispettore Capo Giuseppe Abbamonte e il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

Con la consegna della Emilio Bianchi si completa la realizzazione delle unità navali in configurazione Anti Submarine Enhanced del Programma Fremm, una delle più ambiziose iniziative europee nel settore della difesa navale, avviato nel 2005 con la consegna della prima unità avvenuta nel maggio 2013. Il programma ha previsto la realizzazione di dieci unità, di cui quattro in configurazione General Purpose, quattro Anti Submarine Warfare e due in configurazione Anti Submarine Enhanced.

In continuità con gli obiettivi del progetto Fremm, è attualmente in corso la realizzazione di ulteriori due fregate di nuova generazione in versione “Evolution”, denominate “Fremm Evo”, in costruzione presso il Cantiere Integrato di Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano con consegna della prima unità prevista nel 2029 e la seconda nel 2030.

Le caratteristiche della fregata multiruolo “Emilio Bianchi”

La Emilio Bianchi, costruita presso il Cantiere Integrato di Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano e dotata dei più avanzati sistemi prodotti da Fincantieri, Leonardo, Mbda ed Elettronica è caratterizzata, come le altre unità Fremm, da un’elevata flessibilità d’impiego e ha la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Può raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità massima di circa 200 persone imbarcate.

Le Fremm rappresentano un benchmark tecnologico in Europa distinguendosi per le loro caratteristiche innovative e per l’elevata cyber resilienza, frutto di un profondo lavoro progettuale e gestionale. L’elevato grado di automazione, i sistemi di bordo di ultima generazione e l’ottimizzazione delle operazioni di manutenzione garantiscono un’elevata disponibilità operativa. Studi approfonditi di Human Factors hanno contribuito alla realizzazione di ambienti funzionali, pensati per migliorare l’efficienza operativa e la qualità della vita dell’equipaggio. La nave garantisce inoltre un’importante autonomia – circa 6.000 miglia nautiche a 15 nodi, che le consente di operare anche per lunghi periodi al di fuori del Mediterraneo.

Il programma Fremm – Fregata Europea Multi Missione – è la più importante iniziativa congiunta sviluppata tra le industrie europee in ambito navale e rappresenta lo stato dell’arte della Difesa italiana ed europea.