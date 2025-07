È Sacaim spa il soggetto individuato come player per la costruzione del nuovo Felettino alla Spezia.

La società Felettino Hospital Service, costituita dalla Guerrato spa aggiudicatrice dell’appalto, a seguito della selezione avviata nei mesi scorsi ha individuato il soggetto che, conclusa tutta la prima fase iniziale di scavo e predisposizione delle fondazioni, darà il via alla seconda fase dei lavori con la realizzazione dell’edificio del futuro ospedale. L’ingresso in cantiere è previsto nelle prossime settimane, nelle more delle verifiche che Felettino Hospital Service sta effettuando secondo le normative vigenti.

“Ci eravamo impegnati sull’individuazione del player entro fine luglio e così è stato – affermano in una nota il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore all’Edilizia sanitaria Giacomo Raul Giampedrone –. Si tratta di un ulteriore fondamentale passo avanti rispetto al positivo andamento dei lavori che, sotto la supervisione costante del commissario Fabrizio Cardone, stanno rispettando il cronoprogramma con progressi visibili ad occhio nudo”.

A oggi sono state completate le platee di fondazione di due delle quattro stecche del futuro ospedale e le impermeabilizzazione radon sulle superficie di fondazione. Proseguono a ritmo serrato gli scavi e i getti dei magroni di fondazione per completare le altre 2 stecche.

Giampedrone spiega che “Per garantire la continuità del cantiere, nelle more delle verifiche tecniche in corso, Ire spa autorizzerà, per quanto di competenza, l’ingresso del player per l’avvio delle attività propedeutiche all’avvio della costruzione vera e propria dell’ospedale con lo sviluppo verticale dell’edificio. In questo modo l’attività di cantiere proseguirà senza interruzioni. Verrà poi individuato anche il player tecnico per la parte impiantistica. Questo consentirà di sviluppare un cronoprogramma ancora più puntuale, con scadenze trimestrali. Il Felettino è un’opera irrinunciabile per gli spezzini e per l’intera Liguria e siamo convinti che, con questo metodo di lavoro condiviso, riusciremo a realizzarlo”.

A settembre è previsto un sopralluogo in cantiere di Bucci in occasione della firma del Protocollo di legalità con la prefettura.

Sacaim, fondata a Venezia nel 1920, è diventata una delle aziende leader nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni in Italia. Con oltre un secolo di esperienza nei lavori di restauro e ristrutturazione, Sacaim si concentra principalmente sul segmento di lusso di alta gamma, nel residenziale, nel ramo hotel and resorts, nelle ville private e nel restauro di edifici storici sottoposti a vincolo architettonico e paesaggistico. Una parte del business è orientata al Life Science e al settore industriale e tecnologico. Dal 2013 fa parte del gruppo de Eccher, che, con quasi due secoli di esperienza nel settore delle costruzioni, è leader internazionale con sede a Udine, impegnata in progetti in oltre 70 paesi. Per quanto riguarda l’edilizia sanitaria, Rizzani de Eccher e Sacaim hanno realizzato oltre 10.000 posti letto ospedalieri in tutto il mondo.