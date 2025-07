La partnership tra Cna Imperia e il Gruppo Unoenergy, tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni, si rafforza puntando sulle Cer – Comunità energetiche rinnovabili.

La collaborazione, attiva da oltre dodici anni, è nata con l’obiettivo di sostenere artigiani e piccole imprese del territorio di Imperia, favorendo lo sviluppo economico locale e la competitività delle attività produttive.

Focus della rinnovata partnership è la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), uno strumento strategico per accompagnare imprese e cittadini nel percorso verso una maggiore autonomia energetica e la riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle loro attività. In particolare, nei comuni con meno di 50.000 abitanti, specifici incentivi previsti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – finanziati dal Pnrr – rendono l’installazione di impianti fotovoltaici un investimento vantaggioso su più fronti.

I vantaggi delle Cer

Aderire a una Cer consente di accedere a benefici di carattere economico, sociale e ambientale. Dal punto di vista economico, i residenti nei comuni interessati possono usufruire di un rimborso fino al 40% del costo dell’impianto fotovoltaico, oltre a recuperi in bolletta sia per l’energia consumata sia per quella ceduta alla rete, traducendo l’autoproduzione in risparmio energetico concreto. Sul piano sociale, la partecipazione rafforza il senso di comunità, contribuendo a combattere la povertà energetica. Guardando al profilo ambientale, l’impiego di energia da fonti rinnovabili riduce in modo significativo le emissioni di CO₂, promuovendo abitudini di consumo più responsabili e sostenibili.

«Rafforzare la collaborazione con il Gruppo Unoenergy significa consolidare il nostro impegno a sostegno del tessuto produttivo locale, a cui vogliamo offrire strumenti efficaci per affrontare il cambiamento e costruire prospettive di crescita sostenibile. Le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono solo una risposta alle esigenze di riduzione dei costi energetici di artigiani e piccole imprese, ma un’occasione per renderli protagonisti di un modello di sviluppo più moderno e responsabile. Far parte di una Cer significa oggi investire nel futuro della propria attività e contribuire attivamente alla transizione energetica del territorio» ha dichiarato Luciano Vazzano, direttore Cna Imperia.

«L’avvio di questa nuova fase di collaborazione con Cna Imperia ci consente di accelerare la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, rendendo l’energia prodotta da impianti fotovoltaici sempre più accessibile e vantaggiosa per imprese e cittadini, contribuendo in modo concreto alla sostenibilità ambientale. In questo percorso, ci poniamo al fianco di aziende e comunità locali come partner strategico per accompagnarle verso un modello energetico più efficiente e responsabile» ha aggiunto Andrea Chinellato (in foto), a.d. di Unoenergy Green Solutions sulla nuova iniziativa sulle Cer per le imprese.

Nel corso dei prossimi mesi le due realtà organizzeranno una serie di incontri informativi e iniziative di sensibilizzazione sul territorio, con l’obiettivo di promuovere i benefici concreti delle Cer e promuovere una partecipazione attiva alla transizione energetica.