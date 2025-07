Partirà domani, venerdì 1° agosto, il nuovo servizio sperimentale di bike sharing “free floating” tramite App a Santa Margherita Ligure. Le tempistiche dilatate rispetto alla stagione turistica si sono rivelate necessarie per ultimare l’indagine esplorativa di mercato con la quale è stato individuato l’operatore che gestirà – almeno per i prossimi 6 mesi – questa veloce e divertente alternativa al mezzo privato.

L’offerta individuata dal Comune, a firma dell’azienda Lime, è stata particolarmente vantaggiosa sotto due punti di vista: quello del contributo richiesto al Comune, di 6.500 euro, e quello di bonus e scontistiche rivolte a residenti e dipendenti pubblici e privati. In particolare, la ditta affidataria si impegna a garantire la presenza costante di almeno 120 bici a pedalata assistita, con una tariffa di 1 euro per lo sblocco del veicolo e di 0,32 cent al minuto per l’utente.

Soprattutto, l’azienda offrirà un sistema di controllo e riordino dei mezzi attivo 7 giorni su 7, tempi di intervento per il ripristino e la rimozione dei mezzi non superiori a 40 minuti dalla chiamata, un servizio clienti attivo 7 giorni su 7 e disponibile sulle 24 ore al numero 800168028 e un team di supporto per segnalazioni e criticità. La sosta sarà permessa unicamente nelle aree di parcheggio definite di concerto tra Comune e Lime, nonché in quelle previste dal Codice della strada.

«Siamo fiduciosi che la proposta ricevuta garantirà alla città gli standard di gestione attesi, anche sul piano del riposizionamento e recupero dei veicoli, grazie al centro logistico aperto sul territorio – commenta l’assessore Francesca Tarabocchia, che ha istruito la delibera che precede l’affidamento -. Il nostro obiettivo è lavorare a un salto di qualità del servizio, che dovrà acquisire una natura continuativa anziché stagionale. Questo è uno step necessario per costruire un progetto da sottoporre a gara: un progetto che assicuri al bike sharing la dignità di un servizio realmente complementare agli altri trasporti pubblici e privati».