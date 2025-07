Laghezza chiude il primo semestre 2025 con un incremento del fatturato del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che conferma la solidità del percorso intrapreso e la capacità dell’Azienda di rispondere in modo efficace alle evoluzioni del mercato.

In netta crescita anche la redditività, con un ebitda margin superiore al 10%, a testimonianza della crescente efficienza operativa e della sostenibilità economica del modello di business.

Un primo semestre caratterizzato da una forte focalizzazione sulla digitalizzazione dei processi e da un significativo ed ulteriore impulso allo sviluppo della Divisione doganale, sempre più centrale nell’offerta integrata di soluzioni della Laghezza spa. Anche tutte le altre Divisioni aziendali hanno registrato risultati positivi, lavorando in un’ottica di progressiva integrazione dei servizi dogana–logistica–trasporto, a beneficio della clientela.

Laghezza spa guarda al 2026 con obiettivi ambiziosi, con una strategia di espansione che mira a consolidare la presenza e capillarità sul territorio nazionale, guardando anche oltreconfine.

«I risultati del primo semestre confermano la solidità delle scelte strategiche effettuate, in particolare sul fronte degli investimenti in digitalizzazione e nello sviluppo della nostra divisione doganale, oggi sempre più centrale all’interno del nostro modello di business – dichiara Alessandro Laghezza, presidente e ceo di Laghezza spa -. Siamo convinti che una crescita costante, sostenibile e duratura si costruisca attraverso l’integrazione dei servizi, l’innovazione continua e soprattutto il valore delle persone. La professionalità, la competenza e la passione del nostro management e di tutti i collaboratori ci consentono di affrontare con successo le nuove sfide e di guardare con fiducia agli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti per il 2026».