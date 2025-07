Racing Force Group estende la partnership pluriennale dei propri brand Omp e Bell Racing con IPKarting (IPK), costruttore di riferimento nel karting a livello globale, per la fornitura di kartwear e caschi all’avanguardia.

Con sede e produzione a Salizzole (Verona), IPKarting si è affermata in pochi anni fra le realtà al vertice del settore, grazie a numerosi successi conquistati nelle principali competizioni internazionali attraverso i marchi Praga e Formula K. Dal 2023 la nuova proprietà di IPKarting, facente capo a Daniel Sliva and Petr Ulbert, ha avviato un ambizioso processo di riorganizzazione mirato a un ulteriore rafforzamento in pista.

Il legame di lunga data con Omp e Bell Racing proseguirà per assicurare i massimi livelli di protezione, comfort e performance ai piloti ufficiali schierati dai team Praga e Formula K, con una gamma di prodotti che include tute, guanti, scarpe, underwear, caschi e accessori. L’accordo comprende inoltre la realizzazione di una linea kartwear dedicata ad OK1, RS Kart e Tillotson, gli altri marchi parte dell’universo IPKarting.

La stagione 2025 di IPKarting è già stata ricca di soddisfazioni, con numerosi podi conquistati dai piloti Praga e Formula K nel FIA Karting European Championship e nelle altre principali serie.

Corrado Audisio, sales senior manager di Racing Force Group, commenta: «Collaboriamo con IPKarting da ormai dieci anni, durante i quali abbiamo celebrato insieme molti successi in pista, e ricevuto molte indicazioni fondamentali per l’evoluzione dei nostri prodotti. Siamo quindi felici di proseguire questo solido rapporto, equipaggiando i piloti ufficiali Praga e Formula K con il kartwear Omp e i caschi Bell Racing che rappresentano l’eccellenza della disciplina a livello di sicurezza, performance e stile. Insieme, siamo determinati a conquistare altri grandi risultati in pista».

«Sono molto contento – dichiara Daniel Sliva, ceo e co-proprietario di IPKarting – di poter annunciare il proseguimento della collaborazione con i marchi Omp e Bell Racing di Racing Force Group, una realtà che come IPKarting è in continua crescita. Come dico sempre, se vuoi essere il numero uno devi avere un partner che è il numero uno».