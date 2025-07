Ammontera a 130 mila euro, 50 mila euro in più rispetto al 2024, la somma destinata dalla Regione Liguria alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2025, secondo la legge regionale 25/2007.

La misura è stata approvata dal consigliodella Regione, su iniziativa dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, durante la seduta dedicata all’assestamento di bilancio e porterà alla redazione di un bando per la successiva erogazione dei contributi ai tassisti, con regolare licenza, che faranno richiesta.

«Abbiamo lavorato per riuscire a ottenere risorse aggiuntive per i taxi liguri – spiega Scajola – nel duplice interesse di chi li utilizza e dei tassisti stessi che svolgono davvero un ruolo importanti a fini turistici e di mobilità. Aumentiamo di 50 mila euro, portandolo a 130 mila rispetto agli 80 mila del 2024, il finanziamento del bando con l’obiettivo di sostenere più persone possibili e migliorare il servizio ligure, con un occhio di riguardo importante per chi investirà sul trasporto di persone con handicap. Questo aumento è il frutto di un’interlocuzione proficua con i rappresentanti della categoria che ringrazio per la collaborazione».

I fondi potranno essere utilizzati, tra l’altro, per: acquisto o disponibilità in leasing con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, acquisto e installazione di dispostivi per l’accesso al veicolo di persone con handicap, acquisto e installazione di radiotelefono, tassametro omologato, divisori, trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane, ogni richiedente potrà avere un massimo di 5 mila euro, 8 mila per lavori legati al trasporto di persone con handicap.