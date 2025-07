È arrivato a Genova il primo scafo costruito nel nuovo sito Tankoa Yachts di Civitavecchia, raggiungendo così la sede storica del cantiere. Si tratta di un 45 metri della serie T450, di cui è appena stato varato un altro esemplare. Questo trasferimento segna una nuova e significativa tappa nel piano di sviluppo ed espansione del cantiere.

Lo yacht è stato realizzato presso l’area produttiva di Tankoa Yachts all’interno del porto di Civitavecchia, insediamento di cui il cantiere ha concessione da dicembre 2023. Qui sono state completate le lavorazioni principali, quali la costruzione dello scafo, della sovrastruttura, l’installazione dei macchinari ed i preallestimenti.

Il trasporto, via mare, ha richiesto un’articolata operazione in più fasi: lo scafo è stato caricato su carrelli per il trasferimento dalla facility alla banchina; quindi, imbarcato su barge e rimorchiato fino a Genova, nella banchina privata del cantiere. La navigazione è durata circa due giorni e lo yacht è stato ora trasferito in uno dei capannoni del cantiere per la fase finale di allestimento in vista del varo.

Tankoa Yachts crede fortemente nello sviluppo dell’area di Civitavecchia, grazie anche alla collaborazione con le istituzioni locali. Il cantiere ha investito circa 5 milioni di euro per avviare le attività, contribuendo alla riqualificazione dell’area e coinvolgendo attivamente l’economia e le maestranze locali. Attualmente sono circa 120 le persone impiegate nella sede di Civitavecchia, con cinque yacht in costruzione – incluso quello appena arrivato a Genova.

«Questo primo trasferimento rappresenta un passo concreto del nostro impegno a lungo termine su Civitavecchia, – dichiara Vincenzo Poerio, ceo di Tankoa Yachts -. Abbiamo creduto immediatamente nel potenziale di quest’area. Ora dobbiamo far crescere l’indotto, per creare qui un polo produttivo efficiente, capace di generare valore per il territorio e per l’intero settore della nautica italiana».

Il progetto su Civitavecchia si inserisce nel piano strategico di crescita di Tankoa Yachts, che ha reso necessario l’ampliamento delle strutture produttive. Al tempo stesso, rafforza il ruolo di Civitavecchia come nuovo polo per la cantieristica nautica di eccellenza, in un porto dalle grandi potenzialità e dalla storica vocazione marittima.