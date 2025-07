Dallo scorso 21 luglio, le imprese genovesi possono gestire 279 procedimenti amministrativi legati alle attività produttive attraverso il portale nazionale “Impresa in un giorno”. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Genova, la Camera di Commercio e InfoCamere, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) è stato completamente riorganizzato, semplificato e digitalizzato per garantire un accesso più rapido e centralizzato.

Questa importante innovazione elimina la frammentazione precedente, in cui le pratiche venivano gestite con moduli cartacei o inviate tramite pec a diversi uffici, offrendo ora una piattaforma digitale unificata per avviare, modificare o cessare un’attività economica, oltre a presentare istanze edilizie.

Il nuovo sistema permette la trasmissione completamente digitale di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia), comunicazioni, istanze e permessi, assicurando maggiore trasparenza, tracciabilità e interoperabilità tra enti pubblici coinvolti.

Tra i 279 procedimenti interessati figurano attività edilizie e paesaggistiche, autorizzazioni acustiche, licenze taxi e noleggio con conducente, richieste di passo carrabile, autorizzazioni per impianti pubblicitari e molte altre pratiche rilevanti per le imprese.

Per accedere al servizio è necessario possedere una firma digitale e una casella di Posta Elettronica Certificata (pec).

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la modernizzazione e la semplificazione dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, migliorando tempi, efficienza e qualità dei servizi offerti.

Per avere maggiori informazioni si può accedere direttamente alla piattaforma Suap di Genova.