L’assemblea degli azionisti di Ecoeridania spa, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, riunitasi sotto la presidenza di Andrea Giustini, ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

I ricavi totali del Gruppo Ecoeridania al 31 dicembre 2024 ammontano a 449,2 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all’esercizio precedente, grazie al consolidamento delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2023/2024 nel settore dei rifiuti industriali e dell’economia circolare.

L’ebitda (inteso come differenza tra ricavi e proventi e costi operativi) si attesta a 103,9 milioni di euro, con una crescita dell’5,0% rispetto all’esercizio 2023. L’ebit raggiunge i 56,4 milioni di euro, con un incremento del 6,0% rispetto all’anno precedente, pari a 3,2 milioni di euro dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo risulta pari a 25,6 milioni di euro, in incremento dell’82,8 % rispetto al precedente esercizio (14 milioni di euro nel 2023).

Tutti i parametri finanziari previsti dal finanziamento “Twister”, sottoscritto dalla capogruppo Eco Eridania spa, inoltre, sono stati rispettati.

Il patrimonio netto del Gruppo Ecoeridania, infine, registra un valore pari a 96,8 milioni di euro, con una crescita rispetto al 2023 (pari a 84 milioni di euro) generata per effetto dei risultati dell’anno precedente, portati a riserva al netto dei dividendi distribuiti, pari a 8 milioni di euro.

Andamento primo quadrimestre 2025

I risultati conseguiti nel primo quadrimestre del 2025 si confermano in linea con le attese del management, riflettendo la continuità delle performance operative già registrate nell’esercizio precedente. Le prospettive per i mesi successivi restano positive, in un contesto di mercato dinamico e in evoluzione.

Andrea Giustini, presidente di Gruppo Ecoeridania (in foto), ha dichiarato: «L’esercizio 2024 ha rappresentato per la capogruppo Eco Eridania spa e per l’intero Gruppo una fase di consolidamento della forte espansione avvenuta nel 2023, con particolare riferimento al settore dei rifiuti industriali e dell’economia circolare. Un anno caratterizzato anche dalla progressiva integrazione delle società acquisite, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita complessiva. I risultati conseguiti confermano, inoltre, la validità delle linee strategiche definite dalla Direzione Aziendale e l’ottimo lavoro svolto dal management. Continueremo su questa traiettoria, con l’obiettivo di generare valore sostenibile nel lungo periodo».