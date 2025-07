Gnv, Compagnia di traghetti del Gruppo Msc, scegli Stripe come nuovo partner tecnologico per tutti i pagamenti sui canali di vendita dell’azienda, dall’ecommerce al contact center, fino alla rete di agenzie di viaggio. L’accordo prevede l’adozione della piattaforma tecnologica riconosciuta a livello globale per la gestione e l’ottimizzazione dei pagamenti digitali.

Grazie all’implementazione della soluzione Stripe Checkout, Gnv ha rivoluzionato il processo dei pagamenti, rendendolo più rapido, efficiente e intuitivo. I clienti possono ora completare le prenotazioni in tempi notevolmente ridotti, beneficiando di un’interfaccia responsive, progettata per adattarsi perfettamente a ogni dispositivo e particolarmente utile anche per prenotazioni last-minute. L’integrazione consente l’uso di numerosi metodi di pagamento locali e internazionali, tra cui Apple Pay, Google Pay, Alma e Scalapay, offrendo una maggiore flessibilità e un’esperienza d’acquisto moderna e sicura.

Sul fronte dei risultati, la collaborazione con Stripe ha portato a un incremento del 30% del valore medio degli ordini grazie all’adozione del sistema “Buy Now, Pay Later” e a un miglioramento di 8 punti percentuali nel tasso di successo dei pagamenti, contribuendo al contempo ad una significativa riduzione del tasso di abbandono del carrello. Il nuovo sistema permette il salvataggio sicuro dei dati di pagamento per velocizzare gli acquisti futuri. Sono state inoltre bloccate oltre 800 transazioni fraudolente grazie ai sistemi avanzati di prevenzione delle frodi integrati nella piattaforma.

La collaborazione con Stripe ha permesso a Gnv di adottare rapidamente nuovi metodi di pagamento – nove quelli già attivi – garantendo allo stesso tempo un controllo completo e trasparente su ogni fase del ciclo di vita delle transazioni. Questo approccio ha trasformato il momento del pagamento da potenziale ostacolo a vero e proprio punto di forza, in linea con gli standard di qualità e innovazione che da sempre contraddistinguono i servizi offerti dalla Compagnia.

«In Stripe abbiamo trovato un partner che unisce innovazione tecnologica, velocità di esecuzione e visione strategica. L’integrazione dei loro servizi ci ha permesso di migliorare concretamente l’esperienza dei nostri clienti in fase di acquisto, offrendo più scelta, più semplicità e maggiore sicurezza. Questo si traduce in un processo di pagamento più fluido e affidabile, che risponde meglio alle aspettative dei nostri utenti e rafforza la loro fiducia nel nostro servizio. Si tratta infatti di innovare su un punto di contatto chiave del customer journey, contribuendo a rendere ogni interazione più semplice, veloce e coerente con gli standard attesi nei canali digitali», ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di Gnv.

«Questa partnership con Stripe rappresenta molto più di un semplice cambio di piattaforma di pagamento. Il valore aggiunto risiede nella capacità di orchestrare in modo centralizzato e sicuro metodi di pagamento locali e globali, integrandoli in modo omogeneo su tutti i touchpoint: eCommerce, contact center, agenzie. Questa architettura ci permette di reagire rapidamente ai cambiamenti di mercato, testare nuove soluzioni e avere piena visibilità e controllo sul ciclo di vita delle transazioni. È un tassello essenziale della nostra strategia di trasformazione digitale, al servizio di una mobilità sempre più integrata, sicura e data-driven” Ha aggiunto Barbara Poli, Chief Information Technology Officer di Gnv.

«Siamo assolutamente entusiasti e onorati di poter accompagnare Gnv nel suo processo di digitalizzazione e fidelizzazione dei clienti attraverso l’innovazione del suo checkout con Stripe – afferma Mattia Gamberoni, Country Manager Italia & Iberia di Stripe -. La nostra collaborazione con Gnv dimostra come la tecnologia di pagamento possa essere un vero e proprio motore di crescita per le aziende leader nel settore dei trasporti. Attraverso l’implementazione delle soluzioni Stripe, Gnv non solo ottimizza il processo di acquisto, ma crea anche un’esperienza cliente superiore che rafforza la sua posizione di leader nel mercato del trasporto marittimo mediterraneo. Siamo orgogliosi di contribuire al successo di Gnv e non vediamo l’ora di continuare a supportare la loro crescita e innovazione nel futuro».