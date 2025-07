A Laigueglia è stata segnatala una nuova deposizione di tartaruga Caretta caretta: si tratta della seconda deposizione del 2025 nella cittadina rivierasca.

Questa mattina, 25 luglio, intorno alle ore 6 presso lo stabilimento Lido di Laigueglia una volontaria dell’Associazione Delfini del Ponente ha individuato delle tracce sulla sabbia e ha attivato la procedura per la verifica del nido. Sono intervenuti i biologi dell’Associazione che, coordinandosi con il Gruppo Ligure Tartarughe (Glit), hanno confermato la presenza delle uova a 25 cm di profondità e a una distanza di 21 mt dalla riva.

Sono state poste delle transenne di protezione e il Comune si è attivato per predisporre l’ordinanza per la gestione del sito. Verrà posizionato a breve un data logger per la registrazione della temperatura e prelevati i campioni di sedimento.

Laigueglia è stata già scelta per la nidificazione da una tartaruga il 15 luglio scorso presso lo stabilimento Aurora. Era stato il guardiano notturno di servizio ad avvistarla, alle 5.20, mentre rientrava in mare.

Il Glit – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova – coordinerà le attività tecnico-scientifiche con il supporto di Delfini del Ponente sia per il presidio del nido, sia per le attività di divulgazione e sensibilizzazione.