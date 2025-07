Il Consiglio di amministrazione di Redelfi ha approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2024.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 conferma i risultati concreti ottenuti dal Gruppo Redelfi in termini di riduzione dell’impatto ambientale, dell’adozione di pratiche aziendali responsabili e del supporto a progetti volti a promuovere l’inclusione sociale e il benessere delle comunità. Il costante impegno della Società nella redazione del secondo bilancio di sostenibilità rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dal Gruppo di integrazione della sostenibilità ambientale e sociale nel proprio modello di business, in coerenza con la missione di sviluppare infrastrutture innovative e sostenibili a supporto della transizione energetica.

Attualmente Redelfi redige il bilancio di sostenibilità su base volontaria e, con largo anticipo rispetto agli obblighi di legge, il team di sostenibilità sta perseguendo un percorso strutturato di allineamento alla CSRD e agli ESRS, eseguendo una gap analysis di dettaglio e un’analisi di materialità. Il Bilancio di Sostenibilità 2024 è redatto secondo i criteri GRI Standards 2021, in linea con il Bilancio di Sostenibilità 2022-2023, così da agevolare il confronto tra gli impatti socio-ambientali e poterne valutare l’evoluzione, rendendo il proprio impegno sempre più concreto e misurabile.

A seguito della crescita del Gruppo Redelfi dal punto di vista del business, i temi ESRS che hanno registrato impatti positivi di maggiore rilevanza nel 2024 sono stati: l’ottimizzazione dei consumi energetici, il benessere dei dipendenti e la parità di trattamento e di opportunità, lo sviluppo sociale nei confronti delle comunità locali mediante il sostegno e il finanziamento di attività sociali e territoriali, la corretta gestione delle pratiche di sicurezza e dei dati sensibili, l’evoluzione della stakeholder engagement e l’innovazione del business in linea con i criteri ESG.

Il Gruppo promuove attivamente e incrementa il suo supporto nelle iniziative legate alla sostenibilità, mantenendo collaborazioni con le università e sostenendo manifestazioni ed eventi volti a sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali e ambientali, supportando i giovani e lo sport e diffondendo arte e cultura sul territorio.

Le iniziative ESG

Redelfi ha fornito il suo contributo per sostenere il “Riviera International Film Festival” anche per l’edizione 2024, la kermesse cinematografica svoltasi a Sestri Levante, interamente dedicata ai registi under 35 i cui film pongono le fondamenta su tematiche di responsabilità sociale e ambientale. Inoltre, la Società ha consolidato la collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, che permetterà di fornire supporto, conoscenza e nuove opportunità occupazionali agli studenti, e la sua collaborazione con il Comune di Genova, sostenendo anche l’edizione invernale e primaverile dei Rolli Days, evento che coinvolge i principali palazzi nobiliari di Genova. L’attività è stata portata avanti per fornire un concreto contributo nel progetto di riqualificazione e rilancio del centro storico di Genova.

La Società ha sostenuto il progetto innovativo realizzato dagli studenti e ricercatori del Diten – Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Navale dell’Università di Genova “Elettra”, la barca elettrica in gara alla Monaco Energy Boat Challenge. Questa sponsorizzazione riflette l’impegno di Redelfi sempre più attivo sia verso il sostegno ai giovani sia verso la sostenibilità e l’innovazione, oltre a voler fornire il proprio contributo alla mobilità sostenibile incentivando le tecnologie green anche nel campo della nautica.

Redelfi ha partecipato anche all’evento benefico “Stelle nello Sport”, donando una somma in beneficenza alla Fondazione Gigi Ghirotti Genova, impegnata nell’ambito delle cure palliative e dell’assistenza domiciliare con prestazioni sanitarie, psicologiche e sociali ai malati e alle loro famiglie, in stretta collaborazione con le strutture Liguri del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, la Società ha riflesso il suo impegno nella promozione dell’uguaglianza di genere nell’ambito dell’incoraggiamento delle pari opportunità nel mondo dello sport, supportando le gare di calcio femminile di Playoff e Coppa Italia della Stagione sportiva 2023/2024, al fine di sostenere le giovani atlete che aspirano ad eccellere nel mondo del calcio e contribuire alla crescita della divisione femminile di questo sport a tutti i livelli.

Nell’ambito sportivo, al fine di supportare e valorizzare il talento negli sport meno conosciuti, il Gruppo ha sostenuto lo “Snow Volley Festival”, che ha visto la partecipazione di atleti professionisti nella finale dell’Europeo e di amatoriali in un torneo aperto.

Davide Sommariva, presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi, ha dichiarato: “L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 testimonia il nostro impegno costante nell’integrare i principi ESG all’interno del modello di business di Redelfi, in coerenza con la nostra missione di sviluppare infrastrutture innovative e sostenibili a supporto della transizione energetica. Redigere su base volontaria il bilancio con largo anticipo rispetto agli obblighi di legge, conferma la volontà di rendere il nostro operato sempre più concreto e misurabile. I risultati ottenuti dimostrano come la crescita industriale del Gruppo possa andare di pari passo con la creazione di valore per le comunità e per l’ambiente.”