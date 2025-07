C’è tempo fino al 12 settembre 2025 per candidarsi alle prossime missioni imprenditoriali in Giappone e Repubblica di Corea, dedicate alle imprese europee attive nel settore dei semiconduttori e delle tecnologie digitali avanzate. L’iniziativa rientra nel programma Eu Business Hub – Giappone e Repubblica di Corea, promosso e co-finanziato dalla Commissione europea per sostenere la crescita internazionale delle piccole e medie imprese europee.

Il programma nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso delle aziende europee a due mercati asiatici strategici e in forte espansione. Dal 2024 al 2027 sono previste venti missioni imprenditoriali, dieci in Giappone e dieci in Corea del Sud, ciascuna rivolta a un massimo di cinquanta imprese.

Le prossime missioni in calendario riguardano il settore dei semiconduttori e si svolgeranno a Tokyo, dal 15 al 19 dicembre 2025, in occasione della fiera Semicon Japan, e a Seoul, dal 9 al 13 febbraio 2026, in occasione di Semiconductors Korea. In entrambi gli appuntamenti, le imprese partecipanti avranno l’opportunità di incontrare partner locali, visitare realtà industriali e partecipare a incontri B2B.

Per partecipare al programma, è necessario seguire una procedura composta di due fasi, tramite un portale della Commissione europea. La prima fase prevede l’invio di una manifestazione di interesse, che serve a verificare se l’impresa ha i requisiti richiesti. Se la candidatura viene accettata, si passa alla seconda fase, in cui va compilato un modulo di domanda più dettagliato. In questo form l’impresa dovrà spiegare la propria strategia, le motivazioni alla base della partecipazione e il potenziale che vede nel mercato giapponese o coreano.

Per le imprese italiane interessate, Promos Italia partecipa attivamente al progetto offrendo un servizio di assistenza e un help desk dedicato.

Per aderire, è necessario avere almeno cinque anni di attività (tre per le startup), sede in uno Stato membro dell’Unione europea, esperienza nei mercati internazionali extra-Ue e un buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Il programma offre numerosi servizi gratuiti: coaching strategico prima e durante la missione, stand personalizzato in fiera, supporto logistico e linguistico, visite aziendali e incontri con potenziali partner. È previsto inoltre un contributo economico pari all’80% delle spese, fino a un massimo di 1.000 euro, per l’alloggio e per servizi personalizzati come consulenze legali, interpretariato o traduzioni.

Per ulteriori informazioni, supporto o per candidarsi, è possibile consultare il sito ufficiale di Promos Italia all’indirizzo www.promositalia.camcom.it.