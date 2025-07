Racing Force spa comunica i dati di vendita consolidati relativi al primo semestre 2025, pari a 39,3 milioni di euro, in aumento del +4,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+4,8% a cambi costanti).

L’incidenza dei ricavi consolidati del secondo trimestre 2025 è pari a 18,7 milioni di euro, in crescita del +9,7% rispetto a 17,0 milioni di euro nel secondo trimestre del 2024 (+10,8% a cambi costanti), a conferma del forte apprezzamento del mercato per le innovazioni di prodotto introdotte dal Gruppo.

La raccolta ordini del primo semestre registra una significativa crescita a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente, in linea con le previsioni.

Nel primo semestre del 2025, le vendite del Driver’s Equipment hanno registrato una crescita pari a

+2,1milioni (+7,5%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare l’espansione di Racing Force sono stati, in particolare, le tute e gli altri capi di abbigliamento tecnico per pilota a marchio Omp. A partire dal secondo trimestre, inoltre, si è aggiunto un contributo significativo da parte dei caschi Bell, grazie in particolare ai nuovi modelli omologati secondo i più recenti standard di sicurezza FIA (+13,7% nel Q2 rispetto al 2024).

Il segmento Other ha registrato una significativa crescita, pari a +0,4 milioni (+19,8%) rispetto al primo semestre 2024, principalmente a seguito dell’incremento dei ricavi relativi all’abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit (+49,7% nei sei mesi e +82,4% nel Q2).

Nelle Americhe, prosegue il trend positivo di crescita del fatturato, che ha chiuso i primi sei mesi del 2025 a +0,6 milioni (+6,7% rispetto al primo semestre 2024).

Paolo Delprato, Chief Executive Officer di Racing Force Group, ha commentato: «Abbiamo chiuso il secondo trimestre con risultati decisamente positivi, in linea con le nostre aspettative, registrando una crescita a doppia cifra sia nel fatturato sia nel portafoglio ordini. Il principale motore di questo trimestre è stato il Driver’s Equipment, a partire dal racewear, grazie all’innovazione continua e alle recenti partnership tecniche che stanno iniziando a dare risultati concreti. Per quanto riguarda i caschi, la nuova gamma omologata FIA è stata accolta con grande entusiasmo dal mercato e continuerà a generare effetti positivi anche nella seconda parte dell’anno. Nel corporate apparel, il progetto Racing Spirit sta confermando il suo potenziale, con una crescita superiore all’80% rispetto al secondo trimestre 2024. Lo scenario internazionale resta complesso, segnato da instabilità geopolitiche e incertezza macro-economica. Continuiamo a monitorarne l’evoluzione con attenzione, consapevoli delle sfide ma anche delle opportunità che ne possono derivare».