Lunedì 28 luglio a Carasco verrà presentata la nuova comunità energetica rinnovabile “Cermage – CerMetropolitanAreaGe”, la prima cer su scala metropolitana, nata nel maggio scorso a Genova.

L’incontro pubblico, alle ore 18 nella Sala del Consiglio comunale, è promosso dalla Città Metropolitana di Genova e dai Comuni di Borzonasca, Carasco, Mezzanego, Ne e San Colombano Certenoli.

Cermage è un’associazione senza scopo di lucro aperta a cittadini, imprese, enti locali, associazioni ed enti del terzo settore, che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, abbattendo i costi e contribuendo alla transizione ecologica dei territori.

L’incontro è rivolto in particolare alle piccole e medie imprese del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto con gli amministratori locali sulle opportunità concrete offerte dalla cer.

«Cermage è una grande opportunità per creare una rete energetica virtuosa e diffusa, radicata nei nostri territori – dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova – Vogliamo coinvolgere attivamente le imprese locali, in una logica di economia collaborativa che porti benefici ambientali, sociali ed economici alle nostre comunità».

«Cermage è un progetto strategico che mette al centro i territori, le imprese e i cittadini per affrontare insieme la sfida della transizione energetica e siamo orgogliosi di essere tra i primi enti in Italia ad aver costituito una comunità energetica metropolitana – sottolinea Garbarino – Città Metropolitana, attraverso il proprio Ufficio Pianificazione Strategica, sta seguendo da vicino ogni fase del progetto e fornisce supporto concreto a tutte le realtà che sono già entrate o che desiderano entrare a far parte della comunità energetica».

Durante l’incontro si approfondiranno in particolare due possibilità:

che stanno già realizzando impianti rinnovabili e che potrebbero entrare nella Cer prima della messa in esercizio; la partecipazione di chi intende realizzare nuovi impianti avvalendosi dei contributi a fondo perduto previsti dal bando Pnrr con scadenza il 30 novembre prossimo.

La partecipazione all’incontro è libera e non comporta alcun vincolo di adesione alla Comunità energetica.

Per confermare la presenza è possibile scrivere a: cermage@cittametropolitana.genova.it

Lo statuto di Cermage è consultabile sul sito della Città Metropolitana di Genova a questo link.