Bper e Simest, la Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno firmato un accordo di collaborazione per facilitare l’accesso ai finanziamenti e potenziare il supporto alle imprese italiane con progettualità internazionale.

Questa intesa mira a semplificare l’accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo 394/81, strumento gestito da Simest in convenzione col ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di supportare la realizzazione di programmi di investimento sui mercati esteri da parte delle imprese italiane.

«La collaborazione con Simest rafforza il nostro impegno nel supportare la crescita del nostro made in Italy sui mercati internazionali – ha dichiarato Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper -. Attraverso questa partnership, le imprese italiane potranno beneficiare di un maggiore sostegno finanziario a condizioni più competitive grazie alla combinazione tra la finanza agevolata accordata da Simest e i nostri finanziamenti dedicati. Sosteniamo così i progetti di sviluppo, transizione sostenibile e innovazione, confermando il nostro ruolo di partner delle imprese italiane che competono a livello globale».

«Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello strategico nel nostro impegno a sostegno delle imprese italiane – ha dichiarato Carolina Lonetti, Chief Export and Soft Loan di Simest – un’iniziativa importante per sostenere il Made in Italy sui mercati mondiali attraverso le sinergie tra gli strumenti finanziari di Simest e di Bper per una maggiore competitività degli investimenti per la crescita in Italia e all’estero delle imprese italiane».

I finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 di Simest

Le risorse del Fondo 394/81 di Simest in collaborazione con il sistema bancario sono destinate a una gamma di interventi agevolativi, tra cui l’inserimento in nuovi mercati, la transizione digitale ed ecologica con vantaggi ad hoc per le imprese energivore e le imprese di filiera, la partecipazione a fiere ed eventi, l’e-commerce, oltre a iniziative recenti dedicate al potenziamento dei mercati africani e alla competitività delle imprese italiane in America centrale e meridionale.

L’accordo favorirà, inoltre, l’organizzazione di incontri periodici di aggiornamento rivolti alle persone di Bper sugli strumenti gestiti da Simest.

Le agevolazioni sono accessibili alle imprese di tutte le dimensioni e coprono vari settori economici, con condizioni particolarmente vantaggiose per le imprese energivore, quelle con interessi nei Balcani Occidentali, in Africa, in America centrale e meridionale, e quelle localizzate in regioni colpite da eventi alluvionali (da maggio 2023) o con almeno una sede operativa nelle regioni del Sud Italia.