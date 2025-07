Come ogni anno il cortile del palazzo dell’Università di Genova diventa un InfoPoint per l’orientamento.

Ospiterà postazioni dedicate a ogni area didattica dal 24 luglio al 3 ottobre 2025 (chiusura: dall’11 al 15 agosto compresi).

Questo l’orario: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14 in via Balbi 5.

Il cortile del Palazzo dell’Università di Genova ospiterà postazioni dedicate a ogni area didattica, con tutor e personale qualificato, per orientare alla scelta del miglior percorso di studi e fornire informazioni sui corsi, sulle procedure di immatricolazione, sulle tasse e molto altro.

Nell’ambito dell’apertura dell’InfoPoint, l’Università di Genova presenta una novità sull’offerta formativa: per la prima volta il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è stato riprogettato per ulteriormente valorizzarne i profili di specializzazione, preparazione alle professioni e internazionalizzazione.