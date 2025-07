Sabato 26 e domenica 27 luglio torna l’appuntamento mensile con “Tipicamente Chiavari“, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Due giorni che vedranno ancora protagonisti, lungo via Rivarola, i tanti banchi di prodotti tipici, a indicazione geografica protetta e chilometro zero, che valorizzano i profumi e i sapori del territorio.

Per l’occasione, poi, è previsto il ritorno del giornalista e gastronomo Marco Benvenuto, giornalista e gastronomo che, dalle ore 10:30 di domenica, interverrà in diretta Facebook dalla pagina di “Tipicamente Chiavari” con la sua rubrica “Dal banco alla tavola” per presentare alcune delle tipicità principali del mercatino.