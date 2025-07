Regione Liguria prolunga la gestione commissariale dell’Agenzia regionale dei rifiuti, assegnata all’ex sindaca di Vado Ligure, Monica Giuliano, almeno fino alla fine di novembre. Lo riporta l’agenzia Dire.

La decisione di confermare Monica Giuliano è stata presa dalla giunta come conseguenza del rinvio della pubblicazione della manifestazione di interesse per ospitare un impianto in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio regionale, con tecnologia waste to chemical o termovalorizzatore. Lo scorso 10 aprile la Provincia di Savona, nel cui territorio ricadono alcune delle possibili localizzazioni dell’impianto in base allo studio effettuato dal Rina per conto della Regione Liguria e dell’Agenzia, ha chiesto di ritardare l’indizione della gara per promuovere l’istituzione di un Tavolo finalizzato ad approfondire aspetti tecnici, ambientali e sanitari legati all’eventuale realizzazione dell’impianto nel savonese. Inizialmente, la manifestazione di interesse avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 31 maggio, con chiusura della procedura entro il 31 luglio.

Accogliendo la richiesta della Provincia di Savona, la Regione Liguria non ha ancora pubblicato il bando ed è in attesa della conclusione del Tavolo entro fine mese. Nel frattempo, la giunta ha deciso di proseguire questa fase con la gestione commissariale di Monica Giuliano, posticipando di conseguenza le procedure per l’individuazione del direttore generale, che sarebbero dovute partire il primo luglio.

“La proroga del commissariamento dell’Agenzia regionale dei rifiuti è la nitida fotografia del fallimento delle politiche di questa destra nella gestione del ciclo dei rifiuti” commentano in una nota congiunta il segretario e consigliere regionale del Partito democratico in Liguria, Davide Natale, e il vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Arboscello.

Secondo i consiglieri regionali di Avs, Selena Candia e Jan Casella, la proroga del commissariamento dell’Agenzia regionale per i rifiuti della Liguria “è un altro passo verso l’inceneritore”.