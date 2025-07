Fornire strumenti professionali e tecnologici per trasformare la passione per le carte collezionabili – come Pokémon, Magic e Lorcana – in un’opportunità di investimento. È l’idea della startup ligure fintech Nerd Invest, selezionata tra centinaia di candidature come unica rappresentante della Liguria tra i finalisti della prossima edizione di Digithon, la più grande maratona digitale d’Italia che si terrà a Bisceglie dal 11 al 13 settembre 2025.

Il progetto imprenditoriale innovativo di Nerd Invest si propone di trasformare il mercato dei Trading Card Game (TCG) da semplice hobby in una vera e propria classe di asset di investimento, accessibile, trasparente e basata sui dati. «Un settore che, a livello globale, vale quasi 15 miliardi di dollari ma che in Europa e in Italia soffre ancora di una forte frammentazione e di una mancanza di strumenti professionali», dice Thomas Cuberli, ceo e founder della startup.

La piattaforma, sviluppata a Genova da un team ligure, mira a colmare questo vuoto, offrendo a collezionisti e investitori un ecosistema integrato che include un database con l’andamento dei prezzi di migliaia di carte, analisi predittive basate su intelligenza artificiale e un innovativo servizio di tokenizzazione su blockchain per la comproprietà di carte rare.

«Essere l’unica startup ligure selezionata tra i finalisti di Digithon è per noi un motivo di orgoglio immenso e una conferma della validità della nostra visione − dichiara Cuberli −. Vogliamo dimostrare che anche dalla Liguria si può fare innovazione tecnologica di alto livello, intercettando trend globali e creando valore. Il nostro obiettivo è posizionare Nerd Invest come il ‘Bloomberg Terminal’ delle carte collezionabili, un punto di riferimento per un’intera community di appassionati e investitori»

La partecipazione a Digithon rappresenta un’importante vetrina per Nerd Invest, che avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto a una platea di grandi aziende, investitori e venture capitalist, consolidando il suo percorso di crescita e portando l’innovazione “Made in Liguria” sulla scena nazionale.