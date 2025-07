Il 30% in più di posti disponibili in economy e super economy su tutti i treni intercity, 25% di indennizzo sull’abbonamento e un mese gratuito di Carta Tutto Treno per chi viaggia tra Genova e Milano dal 21 luglio al 29 agosto periodo interessato da lavori sulla tratta.

Questo quanto ottenuto dalla Regione Liguria, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari, per far fronte ai lavori che interesseranno la tratta ferroviaria tra il capoluogo ligure e quello lombardo all’altezza del ponte Po’ di Bressana Bottarone. Nel lasso di tempo suddetto, infatti, la linea sarà totalmente interrotta con deviazione dei convogli regionali via Mortara e dei treni a lunga percorrenza via Piacenza e conseguente aumento dei tempi di viaggio.

«Abbiamo ottenuto un risultato, che non ha precedenti nel nostro Paese. Ringraziamo, per aver compreso le nostre forti richieste, sia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia Trenitalia – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola − Da dicembre abbiamo lavorato costantemente per mitigare al massimo i disagi dovuti a questa interruzione ferroviaria, per un intervento di fondamentale importanza sulla linea Genova-Milano, in territorio lombardo. Sui treni intercity da un lato avremo oltre 100mila posti in economy e super economy, con sconti medi del 20% sul singolo biglietto, a fronte dei 70mila inizialmente programmati, dall’altro gli abbonati pendolari potranno contare sul 25% di indennizzo e sulla gratuità della Carta Tutto Treno oltre alle due coppie di autobus aggiuntivi nelle fasce orarie di entrata e uscita dal lavoro, già ottenuti in precedenza».

«Esprimiamo, dunque, grande soddisfazione per questo programma frutto di un impegno preciso della Regione Liguria che dimostra massima attenzione e tutela verso gli utenti dei treni – proseguono Bucci e Scajola – sarebbe importante, per il futuro, che tali provvedimenti possano diventare sistematici ed essere applicati ogniqualvolta si verifichino situazioni come quella del cantiere sul ponte Po».

Le richieste di indennizzo per gli abbonati e il rimborso di una mensilità della Carta Tutto Treno dovranno essere presentate entro il 30 settembre alle biglietterie di Trenitalia.