C’era anche Contship tra le aziende presenti all’”Ukraine Recovery Conference 2025”, la due giorni per sostenere la ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina tenutasi il 10 e 11 luglio a Roma. Un’iniziativa con la presenza di oltre 100 delegazioni governative, 40 organizzazioni internazionali e una partecipazione trasversale tra istituzioni, imprese, autorità locali, cittadini e organizzazioni della società civile.

Obiettivo principale dell’evento è stato sensibilizzare l’opinione pubblica e mobilitare investimenti internazionali per la ripresa, la ricostruzione, le riforme e la modernizzazione dell’Ucraina, attraverso l’assistenza di emergenza, progetti di recupero, il sostegno al processo di allineamento delle politiche ucraine agli standard e ai valori europei, la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’imprenditoria privata.

La delegazione di Contship, guidata da Nicola Paradiso – Business Development Director del Gruppo, ha partecipato alla piattaforma di networking con l’obiettivo di sviluppare nuovi contatti e opportunità di collaborazione tra gli stakeholder italiani, ucraini e internazionali: «La logistica rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro processo di ricostruzione dell’Ucraina. In questi mesi abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con numerosi rappresentanti istituzionali ucraini, condividendo l’importanza di un approccio integrato che coniughi sviluppo infrastrutturale e valorizzazione delle competenze locali. Il progetto che intendiamo promuovere mira a creare un corridoio logistico che colleghi in maniera efficace l’economia ucraina a quella europea, supportando al contempo la nascita di una nuova generazione di professionisti del settore. Per questo motivo, accanto alla pianificazione infrastrutturale, riteniamo strategico avviare una scuola dedicata alla formazione dei giovani talenti, in grado di contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema logistico moderno, efficiente e sostenibile. In una fase in cui la realizzazione delle infrastrutture richiede un contesto di pace e stabilità, la formazione può e deve partire subito: costruire oggi le competenze significa farsi trovare pronti domani, quando le condizioni renderanno possibile l’avvio dei cantieri e l’implementazione operativa del progetto».