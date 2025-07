Il Gruppo De Wave, specializzato nella realizzazione e fornitura di allestimenti per navi da crociera e mega yacht, annuncia di aver ottenuto importanti commesse per un valore totale di circa 10 milioni di euro riguardanti l’allestimento di 14 yacht extra lusso.

L’azienda genovese consolida così il proprio ruolo di partner di fiducia per i principali cantieri nautici nazionali, tra cui Azimut Yachts, Benetti Yachts e il Gruppo Ferretti per il brand Pershing, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nel settore nautico di lusso, comparto centrale per il gruppo che vede oggi un portafoglio ordini di circa 26 milioni di euro fino al 2026.

Nel dettaglio, le nuove commesse acquisite riguardano l’allestimento delle aree Guest e Armatoriali per 10 imbarcazioni di Azimut Yachts, con 6 unità della linea M/Y 36mt e 4 della serie M/Y 30mt Magellano.

In parallelo, De Wave Group è già impegnata nell’allestimento delle aree Guest, VIP e Armatoriali del Benetti M/Y 619, di cui saranno realizzate successivamente altre 2 navi gemelle per uno dei modelli di maggior successo del cantiere.

Per Pershing, De Wave si occuperà inoltre dell’allestimento del superyacht Pershing 140, con un focus particolare sulle aree Guest, Armatoriali e VIP, utilizzando un innovativo legno alleggerito per garantire prestazioni ottimali.

Tutti i lavori saranno gestiti e coordinati dalla business unit Yacht di De Wave Group, supportata dalla controllata Mobil-Line, falegnameria specializzata nello yachting con sede a Vico Pisano (Pisa). Mobil-Line sarà attivamente coinvolta nella realizzazione degli arredi custom, utilizzando materiali alleggeriti essenziali per ottimizzare le prestazioni delle imbarcazioni. La professionalità degli operatori e la posizione strategica di Mobil-Line, vicina ai cantieri, la rendono un partner ideale per le operazioni in corso.

Le commesse avranno un considerevole impatto anche su tutta la filiera produttiva, impegnando oltre dieci aziende e circa 200 lavoratori in tutte le fasi di realizzazione, e generando una ricaduta positiva sull’economia reale del territorio. Si tratta dunque di un’operazione che vedrà Mobil-Line capofila di un lavoro corale di tutte le aziende coinvolte nella valorizzazione dei prodotti Made in Italy nel settore nautico.

Riccardo Pompili, ceo del Gruppo De Wave, ha dichiarato: «L’acquisizione di questi importanti progetti rappresenta un passo ulteriore nel consolidamento della nostra leadership nel settore, grazie all’esperienza consolidata nella gestione di lavori complessi e di altissima qualità. Il portafoglio ordini nel settore nautico di lusso ha così raggiunto i 26 milioni di euro per i prossimi due anni, a conferma della fiducia concessaci dai grandi armatori italiani, nostri fedeli partner da anni. Su queste solide basi vogliamo dunque intraprendere una nuova fase di crescita, continuando a garantire soluzioni innovative, personalizzate e artigianali, supportate dalla nostra produzione in-house e dalla collaborazione con la nostra controllata Mobil-Line».