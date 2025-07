Hwg Sababa ha scelto di integrare la tecnologia Torq Hyperautomation™ nel proprio Security Operations Center (Soc) gestito, con l’obiettivo di aumentare significativamente il Roi dei propri clienti e garantire un servizio sempre più scalabile ed efficiente.

Grazie a questa nuova collaborazione strategica, Hwg Sababa ha potuto automatizzare i processi a maggiore impatto sul tempo degli analisti, come la gestione degli alert e delle attività manuali, raddoppiando la produttività del team Soc. Il risultato è una riduzione sostanziale del carico operativo, sia per l’azienda che per i clienti, e un miglioramento complessivo della velocità e qualità della risposta agli incidenti.

Con una presenza attiva in oltre 20 Paesi, Hwg Sababa si è trovata di fronte a una scelta strategica: da un lato, gestire un aumento delle richieste di automazione costruita “da zero”; dall’altro, garantire la piena interoperabilità con un ampio ecosistema di tecnologie già in uso presso i clienti. È proprio in questo contesto che le integrazioni intuitive di Torq si sono dimostrate decisive, permettendo connessioni rapide e senza necessità di codifica personalizzata.

«Torq si è rivelata la soluzione ideale per aumentare il valore del nostro Soc gestito – afferma Marco Fattorelli, head of Innovation di Hwg Sababa -. Le sue integrazioni fluide, unite alla capacità di accelerare le automazioni e i tempi di risposta, ci consentono di restare sempre un passo avanti, garantendo un vantaggio competitivo concreto».

Tra i principali fattori che hanno guidato la scelta di Torq vi è l’assenza di lock-in tecnologici, elemento chiave per preservare la libertà di evolvere e aggiornare lo stack di sicurezza secondo le esigenze specifiche dei clienti. Inoltre, Torq ha permesso di estendere le capacità di risposta anche sul lato cliente, automatizzando azioni di contenimento e remediation che prima richiedevano interventi manuali e poco scalabili.

«Volevamo automatizzare il più possibile per risparmiare tempo, lavorare più velocemente, risolvere i problemi in modo più efficace e, in definitiva, offrire un servizio migliore ai nostri clienti» afferma Gianmaria Castagna, Supervisor of Automation di Hwg Sababa.

Il valore di questa trasformazione è concreto: anche solo 5, 10 o 15 minuti risparmiati per ogni attività automatizzata si traducono in ore guadagnate ogni giorno. Grazie all’automazione attiva 24/7, il Soc è ora in grado di gestire operazioni critiche anche durante la notte, nei weekend o nei giorni festivi – un vantaggio fondamentale per le organizzazioni che non dispongono di un presidio continuo.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’impatto positivo e concreto che Torq Hyperautomation sta generando nell’ecosistema SecOps di Hwg Sababa – ha dichiarato Usman Gulfaraz, vicepresidente Vendite Emea di Torq -. Grazie a un’automazione avanzata e precisa, Torq consente a Hwg Sababa di attuare interventi correttivi in modo rapido ed efficace. Analizzando automaticamente l’ambiente di sicurezza e le condizioni delle minacce, e calibrando in tempo reale i principali vettori di risposta, Torq permette di mitigare i rischi in maniera più veloce e accurata che mai per questa prestigiosa organizzazione».

Risultati raggiunti con l’integrazione di Torq Hyperautomation:

Automatizzazione di oltre il 55% degli alert SOC mensili, dalla ricezione alla risposta

Riduzione del 95% dei tempi di MTTI/MTTR per incidenti a media e bassa priorità, e dell’85% per quelli ad alta priorità

Raddoppio della produttività del SOC

Miglioramento della qualità del lavoro e dell’engagement degli analisti, grazie alla riduzione delle attività ripetitive

Estensione delle capacità di contenimento e remediation anche ai clienti senza presidio h24.