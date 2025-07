L’11 luglio si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto (opa) totalitaria promossa da Fos Holding e avente a oggetto le azioni ordinarie di Fos spa.

Sulla base dei risultati provvisori dell’offerta comunicati da Equita Sim – in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni – alla chiusura del periodo di adesione sono state portate in adesione all’offerta 1.147.736 azioni, rappresentative del 16,781% del capitale sociale di Fos e del 80,263% delle azioni oggetto dell’offerta. Alla data di pagamento l’offerente risulterà pertanto titolare complessivamente di 6.631.396 azioni, rappresentative del 96,959% del capitale sociale di Fos spa.

Sulla base dei risultati provvisori dell’offerta, laddove confermati, Fos Holding rende noto che la riapertura dei termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40-bis, comma 3, lettera b, del Regolamento Emittenti), e che risultano verificati i presupposti di legge per l’esercizio del diritto di acquisto (ai sensi dell’articolo 111 del Tuf, come richiamato dall’articolo 14 dello statuto societario), essendo l’offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell’emittente. Fos Holding adempirà all’obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando corso alla procedura congiunta per le rimanenti 207.988 azioni, pari a circa il 3,041% del capitale sociale.

Borsa Italiana disporrà l’esclusione delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (delisting) secondo la tempistica che sarà comunicata dall’offerente tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del diritto di acquisto.

I risultati definitivi dell’offerta saranno resi noti entro le ore 7:29 del 17 luglio 2025.