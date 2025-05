Audensiel, tramite Fos Holding ha acquisito 3.776.256 azioni ordinarie di Fos, rappresentative del 55,21% del capitale sociale. Per questo si sono verificati i presupposti per l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto. L’obiettivo è ottenere la revoca dalla quotazione in Borsa su Euronext Growth Milan.

L’offerta ha a oggetto massime 2.445.474 azioni, rappresentative del 35,76% del capitale sociale, ovverosia la totalità delle azioni dell’emittente, dedotte 3.776.256 azioni, rappresentative del 55,21% del capitale sociale dell’emittente, acquistate da Fos Holding in data odierna, nonché 617.654 azioni detenute dall’emittente, rappresentative del 9,03% del capitale sociale.

In caso di adesione integrale, l’esborso massimo per Fos Holding sarà di circa 8,6 milioni di euro.

L’offerente pagherà un corrispettivo pari a 3,52 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Il corrispettivo incorpora un premio pari al 33,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 25 febbraio 2025 (il giorno di borsa aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa con cui è stata annunciata la sottoscrizione degli accordi vincolanti per l’acquisto); pari al 52,4% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei 6 mesi precedenti la data di riferimento; pari al 39,2% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei 12 mesi precedenti.

Il ruolo di Audensiel

L’operazione rientra nella strategia di espansione internazionale di Audensiel, con focus su intelligenza artificiale, digital factory e Internet of Things (IoT), volta a garantire una maggiore flessibilità gestionale, accelerare i processi decisionali e sostenere il percorso di crescita di Fos sotto il nuovo assetto.

Audensiel sas, società di diritto francese, il 25 febbraio ha sottoscritto i contratti di compravendita per l’acquisto della quota di maggioranza (55,21%) di Fos spa dai precedenti soci (Bp Holding e Bb Holding srl). L’acquisto è stato poi perfezionato tramite Fos Holding.

Audensiel fornirà le risorse di equity (tramite finanziamenti soci e aumenti di capitale in Fos Holding) necessarie a Fos Holding per far fronte al pagamento del corrispettivo dell’Opa.

Gli advisor

Fos Holding e Audensiel sono assistiti da BonelliErede, in qualità di consulente legale, e da Clairfield

International e dai suoi partner locali in Francia e in Italia (Equita Mid Cap Advisory srl) in qualità di

consulente finanziario. Equita Sim spa agirà in qualità di intermediario incaricato del coordinamento

della raccolta delle adesioni.

BP Holding, BB Holding, Gian Matteo Pedrelli, Enrico Botte e Brunello Botte sono assistiti da Lca Studio

Legale, in qualità di consulente legale, e da Clearwater, in qualità di consulente finanziario.