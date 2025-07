Alla Spezia mercoledì 16 luglio prenderanno il via i lavori straordinari per la posa della tratta finale dello scolmatore: la nuova condotta di drenaggio delle acque meteoriche completa un ampio piano di messa in sicurezza idraulica già avviato in via Chiodo (tra via Prione e corso Cavour), nei Giardini Storici, in via Diaz e lungo la Passeggiata Morin.

L’opera è finalizzata a risolvere in modo strutturale le criticità legate agli allagamenti che, negli ultimi anni, hanno colpito il centro cittadino durante eventi meteorologici intensi, migliorando sensibilmente la capacità di smaltimento delle acque piovane.

Per completare la posa della condotta, che ha raggiunto la parte terminale di via Diaz, sarà necessario attraversare interamente viale Italia. L’intervento sarà realizzato prevalentemente in orario notturno e concentrato in una sola giornata, riducendo al minimo i disagi per la cittadinanza e garantendo la continuità della circolazione nei momenti di maggior traffico.

Un tavolo tecnico composto dagli uffici comunali della Spezia, dai gestori dei servizi (Acam, Atc, ecc.) e dagli enti coinvolti ha definito un piano operativo dettagliato per assicurare che i lavori dello scolmatore, pur nella loro complessità, abbiano un impatto minimo sulla viabilità cittadina.

Le operazioni inizieranno nel pomeriggio di mercoledì 16, dalle 14, con una limitata modifica alla viabilità lungo viale Italia, proseguiranno nella notte con la chiusura della strada e l’apertura di percorsi alternativi, anche lungo via Chiodo, si concluderanno all’alba di giovedì 17, quindi con la parziale riapertura al traffico in entrambe le direttrici della stessa Viale Italia sino al completamento delle attività di asfaltatura che dovranno concludersi nella mattinata.

Tempistiche e modifiche alla viabilità

Mercoledì 16 luglio

Ore 14:00: chiusura della carreggiata lato monte di viale Italia (altezza via Diaz). Il traffico sarà deviato sulla carreggiata lato mare, con attivazione del doppio senso di marcia.

Ore 21:00 – 07:00: chiusura totale di viale Italia (da rotatoria Oriana a via San Cipriano) per consentire lo scavo e la posa della nuova condotta. Deviazione del traffico su via Chiodo, con sospensione temporanea della ZTL dalle ore 20:00.

Percorsi alternativi consigliati: Variante Aurelia e Galleria Spallanzani.

Giovedì 17 luglio

Ore 07:00: riapertura di viale Italia con una corsia per senso di marcia, per consentire le operazioni di ripristino e asfaltatura del manto stradale.

Ore 12:00: conclusione dei lavori e riapertura completa della strada.

Durante l’intervento sarà garantita un’adeguata segnaletica provvisoria lungo tutte le principali intersezioni cittadine per facilitare la circolazione, anche per chi non è residente.