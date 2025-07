Filca Cisl Liguria, grazie a un torneo di calcetto solidale organizzato a Genova, ha donato 1.000 euro a Flying Angels Foundation, organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine. A questa cifra si è aggiunta una donazione straordinaria di 2.500 euro da parte della Filca Cisl nazionale, annunciata durante l’Esecutivo regionale tenutosi ieri a Genova.

Il torneo, organizzato al centro Francescano di Coronata Village a Genova il 13 giugno, ha visto la partecipazione di oltre cinquanta operatori della Filca Cisl Liguria.

«La missione di Flying Angels ci ha molto colpiti, e in qualche modo la sentiamo vicina alla nostra: far stare bene le persone, proteggerle nei momenti di fragilità. Loro lo fanno intervenendo quando ogni minuto conta, salvando la vita di bambini che senza quel volo non potrebbero ricevere le cure necessarie. Il fattore tempo, in questi casi, è tutto – ed è proprio per questo che abbiamo scelto di dare un ulteriore contributo a sostegno di questa straordinaria realtà», ha dichiarato Ottavio De Luca, segretario generale aggiunto della Filca Cisl nazionale durante l’Esecutivo ligure.

«Siamo orgogliosi della partecipazione e della generosità dimostrate ancora una volta dai nostri iscritti – ha commentato Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Oltre cinquanta persone, tra lavoratori, delegati, operatori e dirigenti sindacali provenienti da tutta la Liguria, hanno partecipato al nostro torneo solidale, che non è solo un momento di sport e di condivisione, ma vuole essere soprattutto un’occasione per dare un supporto concreto a chi ogni giorno si dedica agli altri. Flying Angels è una realtà straordinaria, e sapere che anche grazie al nostro contributo dei bambini potranno essere curati e avranno una nuova speranza di vita ci riempie di gioia».

«Ogni donazione, grande o piccola, è fondamentale per permetterci di rispondere in maniera tempestiva a un numero sempre maggiore di richieste, offrendo speranza di vita e di salute a bambini in emergenza sanitaria in ogni parte del mondo – ha spiegato Riccardo Rossano, segretario generale di Flying Angels Foundation, ringraziando il sindacato per il sostegno ricevuto -. La vicinanza di realtà come la Filca Cisl, che hanno anche contribuito a sensibilizzare i lavoratori sull’importanza del 5×1000, è per noi un segno concreto di fiducia e solidarietà. È grazie a questa rete di sostenitori che possiamo davvero fare la differenza, ogni giorno».