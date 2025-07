Sarà riaperto al traffico oggi, venerdì 11 luglio, a partire dalle 17.30, il ponte sulla SP34 della Città metropolitana di Genova in località Breccanecca (km 6+200) in comune di Cogorno, oggetto di importanti lavori di adeguamento e messa in sicurezza avviati il 15 giugno.

L’intervento sul ponte a Breccanecca rientra in un più ampio programma di manutenzione straordinaria messo in atto dall’ente sui ponti delle strade provinciali di sua competenza. In questo caso, i lavori hanno riguardato l’ampliamento della sede stradale e la sostituzione delle barriere. La riapertura avverrà inizialmente a senso unico alternato a vista, per consentire il completamento delle finiture.

Durante il cantiere è stata attuata una regolamentazione del traffico in due fasi: prima con senso unico alternato, poi con una chiusura totale di circa tre settimane, necessaria ovviamente per alcune lavorazioni ma soprattutto per la sicurezza delle maestranze e degli utenti. Grazie alla presenza di viabilità alternativa, sia comunale che provinciale, non si sono verificate situazioni di isolamento. L’intervento a Breccanecca ha previsto anche la sostituzione delle vecchie ringhiere in ferro con barriere bordo ponte certificate H2, in grado di offrire una maggiore protezione veicolare e un significativo incremento degli standard di sicurezza.

Alcuni giorni di proroga sono stati causati per il miglioramento anche di sottoservizi esistenti, che hanno comportato la sostituzione di vecchie tubazioni.

«Si tratta di un intervento molto importante – sottolinea il vicesindaco metropolitano e delegato alla Viabilità Simone Franceschi – che restituisce al territorio un ponte più moderno, più sicuro e adeguato alle esigenze della mobilità odierna. I lavori aggiuntivi sui sottoservizi, pur comportando qualche giorno in più, hanno consentito di evitare nuove chiusure in futuro, a tutto vantaggio dei cittadini e delle amministrazioni locali».