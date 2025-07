Emanuele Cardone è il nuovo cfo di Redelfi, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

“L’ingresso del dott. Cardone nel Gruppo – scrive Refelfi in una nota – potenzia il valore aziendale della funzione finance, grazie alla sua solida esperienza, che l’ha visto coinvolto in progetti di prima adozione e conversione a nuovi principi contabili, processi di due diligence, operazioni di M&A e quotazione in Borsa. La sua figura rappresenta un elemento strategico per sostenere la crescita accelerata del Gruppo e per garantire una gestione finanziaria sempre più strutturata e orientata alla creazione di valore”.

A seguito della laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università degli Studi di Genova, Cardone ha maturato dieci anni di esperienza in un’azienda di consulenza, dove ha ricoperto il ruolo di senior manager. In tale posizione, è stato responsabile delle attività di audit, della compliance contabile e della consulenza strategico-finanziaria, maturando un’expertise solida in Oic, Iac/Ifrs e servizi al Cfo. Il suo portafoglio clienti, incentrato in diverse società multiutility, ha permesso di maturare una solida esperienza di settore. È iscritto all’Albo dei Revisori Legali e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Davide Sommariva, presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi spa, ha dichiarato: «L’ingresso del Dott. Cardone nel ruolo di cfo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del nostro Gruppo, rafforzando ulteriormente la struttura finanziaria in un momento di significativa espansione. La sua esperienza e competenza saranno un supporto prezioso per accompagnare la crescita del Gruppo».