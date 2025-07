Cna Liguria ha un nuovo presidente per il mandato 2025-2029: sarà Gianluca Gattini.

«Grazie alla mia esperienza e agli incarichi che ho ricoperto in questi anni ho potuto approfondire alcuni aspetti che si rivelano sempre di più strategici e che saranno i punti cardine del mio impegno − spiega Gattini − a partire dall’accesso al credito per le imprese, che Cna a tutti i livelli favorisce mediante molteplici strumenti e iniziative come il supporto per adesione a bandi, agevolazioni pubbliche nazionali, regionali e locali eccetera, contatti con le istituzioni e il mondo bancario ma soprattutto mediante il sistema dei Consorzi Garanzia Fidi, un vero e proprio patrimonio della associazione».

Gattini poi parla di credito e formazione: «L’azione sul credito deve essere costante e continua, per essere in grado di sopperire alle criticità che soprattutto le Mpmi ncontrano quotidianamente. Altro aspetto determinante riguarda la formazione rivolta al personale delle imprese e agli imprenditori, sia tramite gli enti di formazione organici all’associazione come Ecipa, sia tramite interlocuzione a tutti i livelli con il sistema formativo pubblico e privato. L’obiettivo è di garantire e facilitare la frequenza di tutti i corsi necessari all’esercizio delle professioni, preparare le imprese alle nuove tecnologie e alle nuove sfide aiutare, e, soprattutto, supportarle nel trovare e preparare adeguatamente nuovo personale. In tal senso non vanno dimenticate le collaborazioni con le istituzioni e il terzo settore per realizzare un sistema virtuoso anche di recupero e integrazione sociale. A questi temi aggiungo, vista la mia esperienza professionale, la necessità di favorire e supportare la digitalizzazione delle imprese, mediante adozione di nuove tecnologie (intelligenza artificiale, strumenti di marketing digitale, processi di automazione e di integrazione di sistemi), senza dimenticare la cybersicurezza, fattore di rischio sempre più pericoloso per le Mpmi che statisticamente sono le più colpite da attacchi informatici».

All’assemblea di Cna Liguria ha partecipato anche il presidente nazionale Dario Costantini, dimostrando una particolare attenzione al territorio ligure.

«Tra i temi strategici anche la digitalizzazione e l’integrazione con l’intelligenza artificiale, un argomento su cui il Presidente Gattini potrà spendere le sue competenze − commenta Costantini − quasi il 15% delle imprese della Cna a livello Paese usa intelligenza artificiale c’è un dato ancora più rassicurante sulle nuove imprese, su questo aspetto lavoreremo molto”. Tra gli altri temi trattati anche le polizze catastrofali. “Non deve essere una nuova tassa, dobbiamo avere impegni precisi sulle manutenzione, è una misura da ridiscutere».

La presidenza regionale, oltre al presidente Gattini, è composta da: Matteo Moretti, presidente Cna Genova, Matteo De Ambroggi, presidente Cna Savona, Davide Mazzola, presidente Cna La Spezia, e Graziano Poretti, presidente Cna Imperia.

Chi è Gianluca Gattini

Gianluca Gattini (classe 1966), a partire dal 1988 opera nel campo dell’office automation e delle soluzioni aziendali, dapprima in ambito informatico e successivamente principalmente in ambito telecomunicazioni.

Ricopre il ruolo di amministratore e coordinatore tecnico commerciale di Newcom srl, una realtà storica e dinamica nel settore delle telecomunicazioni. L’azienda vanta una storia ultraventennale, a partire dal 1996, di solida partnership con un uno dei più grandi gruppi di telecomunicazioni presente con servizi focalizzati al mondo delle imprese. Si occupa d’integrazione tra sistemi informativi delle imprese e servizi di telecomunicazione, con particolare attenzione all’ambito dei servizi digitali e cloud, della sicurezza informatica e della compliance alle normative (Gdpr, Nis2…) e alle certificazioni. La struttura di Newcom srl è organizzata con due sedi territoriali, Genova e La Spezia, oltre 15 collaboratori in organico tra rete vendita, backoffice ed amministrativi, e opera sia sul territorio della Regione Liguria che nelle regioni limitrofe.

Notevole l’impegno e l’apporto di Gattini all’attività associativa di Cna: è membro della direzione provinciale spezzina dal 2006, fa parte del gruppo di presidenza provinciale e ha svolto il ruolo di vicepresidente di Cna Liguria dal 2017-2021. Negli anni ha affrontato e approfondito gli aspetti legati alla Formazione aziendale rivestendo il ruolo di presidente di Cna Ecipa La Spezia, l’ente formativo della Confederazione al livello territoriale. Nell’ambito del Credito e delle Garanzie è consigliere d’amministrazione di Fedart Fidi, la Federazione che raggruppa i Consorzi Fidi Nazionali di riferimento del comparto dell’Artigianato, e di Confart Liguria, il Consorzio Garanzia Fidi di riferimento per l’Artigianato e la pmi sul territorio della Regione Liguria, espressione delle associazioni di categoria datoriali. Le sue più grandi passioni sono la montagna, lo sci alpino e il trekking, risiede alla Spezia e ha una figlia ventisettenne.