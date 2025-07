Chiusura contrastata per le Borse europee, mentre in Europa si continua a trattare sui dazi con gli Usa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha superato il voto di sfiducia del Parlamento europeo. Milano segna -0,72, Madrid -0,79%, Francoforte -0,38%, Parigi +0,30%, Londra +1,23%. Spread Btp/Bund sui 92 punti (variazione +0,22%, rendimento Btp 10 anni +3,59%, rendimento Bund 10 anni +2,67%).

A Piazza Affari chiusura in forte ribasso per Iveco (-6,12%) a cui Equita ha tagliato le stime. Brillano St (+4,34%), Stellantis (+3,43%) e Campari (+3,18%). Bene Cucinelli (+1,91%), in una giornata tendenzialmnete favorevole al lusso nelle Borse europee.

Si rafforza il dollaro, con l’euro a 1,163 (da 1,173 in avvio e 1,170 ieri in chiusura. La divisa europea vale anche 171 yen (-0,18%) mentre il dollaro/yen sale a 146,73 (+0,3). In calo il petrolio con il Wti a 67 dollari al barile (-1,8%) e il Brent a 69 dollari (-1,6%). Il gas sale del 2,6% a 35,2 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.