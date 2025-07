Fondazione Fincantieri e Università Luiss Guido Carli annunciano l’avvio del progetto “Subcap” – Subsea Cables Protection, per promuovere una ricerca giuridica multilivello e multidisciplinare per l’individuazione del quadro regolatorio per la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine.

L’iniziativa, affidata al Centro di ricerca “Law and Governance: Compliance, Security and Sustainability”, presieduto dalla professoressa Paola Severino, si inserisce nel quadro delle attività promosse da Fincantieri nell’ambito della sicurezza marittima e rappresenta un ulteriore tassello di un impegno continuo volto a rafforzare il dialogo e la cooperazione con il mondo accademico, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative, sostenibili e avanzate. L’accordo promuove l’eccellenza nella ricerca e nella formazione, creando sinergie tra università e industria per sostenere lo sviluppo di conoscenze e tecnologie all’avanguardia.

La collaborazione intende contribuire alla definizione di un quadro normativo chiaro e coerente per la protezione delle infrastrutture sottomarine, in particolare che stabilisca in modo esplicito i limiti e le condizioni delle attività di protezione condotte nel dominio subacqueo, specialmente in contesti internazionali. Il progetto si propone quindi di analizzare in chiave comparata le fonti giuridiche esistenti – a livello internazionale, europeo e nazionale – e di elaborare soluzioni operative capaci di guidare l’impiego di tecnologie avanzate, come sensori, sonar, droni e veicoli autonomi subacquei, all’interno di un quadro giuridico definito.

«La protezione del dominio subacqueo è una sfida strategica centrale per la sicurezza e lo sviluppo nei prossimi decenni – ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri -. Con il progetto di ricerca Subcap vogliamo contribuire in modo concreto alla definizione di un quadro normativo chiaro e condiviso, che accompagni l’evoluzione delle tecnologie per la tutela delle infrastrutture sottomarine. La collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli rappresenta un ulteriore passo verso un approccio integrato tra industria e ricerca per affrontare con competenza le sfide del futuro».

Paolo Boccardelli, rettore Università Luiss, ha commentato: «Siamo orgogliosi che il nostro modello di ricerca incontri il know-how industriale del primo complesso cantieristico al mondo per diversificazione e innovazione: un’alleanza che, consapevole della crescente rilevanza geopolitica dell’economia subacquea, si inserisce nella strategia di lungo termine di un grande player nazionale come Fincantieri, capace di proiettare la centralità e l’influenza del Sistema Paese ben oltre i propri confini».

Paola Severino, presidente della Luiss School of Law, ha aggiunto: «Per affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione occorre formare una generazione di giuristi capaci di coniugare competenze e abilità trasversali nonché in grado di dare risposta ai problemi di regolamentazione che le nuove frontiere dell’innovazione, come è il caso dell’economia dei fondali marini, sollevano. L’ambizione è quella di essere, impresa e università, protagonisti del cambiamento».

Fondazione Fincantieri assumerà un ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività legate al progetto Subcap, confermando la propria missione di promozione della conoscenza e del progresso nei settori strategici per il Paese, impegnandosi attivamente nel sostenere percorsi di studio e ricerca con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della sicurezza e della formazione.

Il progetto, della durata biennale (2025–2027), sarà articolato in diverse fasi che includono analisi normativa comparata, raccolta dati empirici, produzione di raccomandazioni regolatorie e diffusione pubblica dei risultati. Coinvolgerà un team interdisciplinare di ricercatori Luiss, guidati dal professor Aldo Sandulli, con il supporto di Fincantieri.