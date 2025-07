«Il sindaco ha diritto di scegliere, anzi ha diritto e dovere di scegliere. Io dico soltanto che, come hnno detto sia il ministero dei Trasporti sia il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’opera è cantierabile. Si può fare e secondo me bisognerebbe farla. Poi ovviamente la sindaca ha la sua responsabilità e decide, io rispetto la decisione della sindaca». Lo ha detto a proposito del progetto di Skymetro in Val Bisagno, a Genova, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, questa mattina a margine di un convegno sull’economia del mare.

«Però – ha aggiunto Bucci – se c’è bisogno di aiutare io sono qui per aiutare. Se per un caso qualunque volessero cambiare idea io sono pronto a aiutare ad andare avanti, a dare tutto il supporto possibile, perché secondo me è un’opera importante, non si può lasciare la Val Bisagno senza alcun mezzo di comunicazione. Non faccio commenti sulla sindaca di Genova. La sindaca ha il suo lavoro e ha il diritto di fare le scelte. Io rispetto le scelte».

Bucci ha ribadito che «Il progetto è cantierabile, non si può dire che non è cantierabile dentro l’anno perché lo è. Il ministero e il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono gli organismi più importanti che abbiamo in Italia in questo campo. E io rispetto quello che dicono gli esperti»