Luisa Antonelli, artigiana associata a Cna la Spezia selezionata per partecipare alla delegazione ligure, già al rientro dalla missione in Giappone incassa i suoi primi risultati. I suoi gioielli sono stati richiesti per arricchire lo store del Padiglione Italia a riprova di quanto la sua arte sia stata oggetto d’attenzione apprezzamento a Osaka.

«Per l’occasione realizzerò una limited edition dedicata all’Expo – spiega l’orafa sarzanese – l’esperienza è stata emozionante: l’area espositiva era enorme e il pubblico numeroso, i laboratori era di notevole interesse. Sono molto lieta di aver da subito ottenuto la richiesta di realizzare dei miei gioielli per lo store nazionale».

In autunno un nuovo appuntamento in agenda impegnerà Luisa Antonelli: il salone dell’Alto Artigianato Italiano di Venezia.

Luisa Antonelli da 24 anni realizza a mano pezzi unici esclusivi di alta gioielleria con pietre preziose in oro nel suo laboratorio nel centro storico a Sarzana, premiata come Eccellenza di Artigianato Artistico Classe superiore. Formata a Firenze con maestri giapponesi e italiani di alto livello, padroneggia tecniche rare e antiche come sbalzo e cesello, incisione, traforo, cera e microfusione, rifinitura di alta gioielleria. Durante eventi e dimostrazioni ha condiviso con i visitatori il valore della tradizione orafa, unendo cultura italiana e sensibilità giapponese.