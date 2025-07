Nel corso dell’anno il governo, tramite il ministero per le Infrastrutture, si doterà della nuova legge sulla rete portuale. Lo ha annunciato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel suo intervento alla quarta edizione di “Economia del Mare 2025” organizzata dal Sole 24 Ore sui temi strategici legati alla Blue Economy in corso a Genova.

«Occorre digitalizzare e modernizzare gli scali portuali e attrezzare i porti a essere competitivi in un mare “piccolo” come il Mediterraneo – ha aggiunto il ministro – ma dove passa il 20% del trasporto merci mondiale. Dobbiamo sostenere le attività imprenditoriali legate al settore, sburocratizzare le procedure e supportare l’economia con risorse nostre e quelle messe a disposizione dal Pnrr. Ora c’è un governo che finalmente vuole fare del mare un protagonista dell’agenda politica. Finora è stato marginale, ma adesso siamo convinti che il mare possa diventare la famosa ‘carta del mazzo’ che non abbiamo mai giocato. È un obiettivo che non è da inventare, ma è solo da razionalizzare»

